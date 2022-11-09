外資連3天買超台股 大買台積電和聯電

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台股今天一舉收復13600點整數關卡，大漲291點，收在今天最高13638點，外資連續3個交易日買超台股，連3天買超台積電和聯電。

台股加權指數今天終場大漲291.05點，收在最高點13638.81點，成交值放大至新台幣2377.95億元，台股已經連3個交易日量能放大，超過2000億元。

三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超230.55億元，其中自營商賣超22.69億元，投信買超11.96億元，外資及陸資買超241.28億元。根據統計，外資連3個交易日買超台股，累計買超金額423億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加5318口，使留倉部位轉為淨多單3880口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4424口至9006口。

觀察外資買超個股動向，根據台灣證券交易所統計，晶圓雙雄、封測、IC載板、面板成為外資青睞標的，超過萬張買超個股共有8檔，包括聯電、元大台灣50反1、群創、台積電、新光金、元大台灣50、欣興、日月光投控等，外資分別買超6.24萬張、4.1萬張、3.55萬張、1.43萬張、1.09萬張、1.08萬張、1.07萬張、1.02萬張。

根據統計，外資法人連3個交易日買超台積電累計達3.45萬張，連3天買超聯電9.92萬張。

本土期貨法人指出，台股今天再以長紅K向上墊高，配合成交量能放大，市場投資信心回溫，電子成交比重逼近7成，達到69.3%。（編輯：楊凱翔）1111109