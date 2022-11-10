台積電高雄設廠進度放緩？陳其邁：期程沒改變

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）外傳台積電高雄設廠進度放緩，高雄市長陳其邁今天表示，設廠期程沒有改變，28奈米廠先動工，配合國際市場變動，製程上會有所調整，高雄市府尊重台積電整體布局。

台積電高雄廠原本規劃2座廠，有7奈米及28奈米製程。民進黨立委賴瑞隆昨天在立法院質詢指出，傳出台積電7奈米廠暫緩。對此，經濟部長王美花答詢表示，台積電確實受終端需求下降影響，但「沒有說不做，只是沒有像之前那麼急」。

陳其邁今天上午在鳳山區市場拜票時接受媒體聯訪對此表示，與台積電一直有暢通聯繫管道，據了解，2座廠的期程沒有改變，28奈米廠會先動工，另配合國際市場變動，製程上會做一些調整，這部分尊重台積電的整體布局。

他說，地方也與經濟部、國科會保持密切聯繫，務必讓台灣在全球半導體產業布局裡確保先進製程、特殊製程供應鏈，默克、英特格、台灣應材等大廠也陸續在高雄投資，相信在大家努力下，台南到高雄將成為完整的產業聚落。

爭取高雄市長連任的陳其邁今天起請假投入選戰，今天上午到前鎮、鳳山區站路口及市場拜票，陳其邁表示，未來在人口較多的行政區，以掃街、站路口為主，還有車隊遊行及與同黨籍議員參選人共同拜票，希望獲得市民支持。

陳其邁指出，他的行程均由競選總部規劃，包括市場或掃街路線等，同時也希望民進黨在高雄市議會席次能過半，他會盡量以母雞帶小雞、團隊作戰方式，配合各議員參選人行程及需求，全力衝刺。

對於網路上傳出有選舉賭盤，陳其邁表示，選舉賭盤是不法的行為，也妨礙選舉的公正，會請警方強力查察。（編輯：戴光育）1111110