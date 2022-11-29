孫曉雅賀台灣選舉展現民意 駁美將不助台防衛說法

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美國在台協會（AIT）29日舉行記者會，處長孫曉雅回應時事問題，她恭賀台灣舉行了一場充分展現選民意志的自由、公平選舉。中央社記者黃雅詩傳真 111年11月29日

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）針對九合一選舉結果是否將衝擊美國對台支持度，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天表示，不管哪次大選或誰當選，美國立場都不會改變，她恭賀台灣舉行了一場充分展現選民意志的自由、公平選舉。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天舉辦她自去年7月上任以來的第2場記者會。媒體提問，聯電創辦人曹興誠主張，若避戰的國民黨獲勝，會影響民主國家協助台灣防衛的意願，美國恐將不再提供先進武器給台灣，對此孫曉雅提出說明。

孫曉雅回應說，記者提問說到國民黨是避戰政黨，她想先就此提出評論，她認為避免戰爭是所有政策制定者、利害關係人、政治人物、外交官員共同的責任，就像看到俄烏戰爭等全球戰事，戰爭代表的是慘絕人寰的悲劇，因此所有人都該竭盡全力避免戰爭。

孫曉雅說，或許有人會問既然要避免戰爭，為何還需要軍售？軍售目的是提升自我防衛能力，嚇阻避免戰爭衝突發生，因此美國很認真看待在台灣關係法下的責任，美國將像過去數年一樣，與任何台灣民選的代表進行相關合作，共同草擬符合台灣所需防衛能力的軍售計畫。

孫曉雅強調，過去數十年及未來，美國都會持續這樣做，「不論哪次大選或誰當選，我們的立場都沒有改變」。

媒體詢問，總統蔡英文曾在選前提到，若民進黨選舉失利，國際恐視投票結果為親中訊號，減低國際社對台灣的支持。

孫曉雅表示，AIT很積極閱讀各種報導、分析、電視辯論、候選人看板等，試著了解這場選舉代表的意義，如果大家有看市長辯論會，就可明顯看出地方議題在此次地方選舉扮演很重要角色。

華盛頓郵報記者詢問AIT對於九合一選舉結果的整體評論，孫曉雅說，她認為這是一場自由公平選舉，充分展現選民意志，她在90年代初期曾生活在台灣，當時台灣才剛開始民主轉型，台灣人應該對短期內的台灣民主轉型發展感到驕傲。

孫曉雅強調，她相信從外國人角度來看，都不會有任何懷疑，這個選舉能充分表現所有台灣選民的意志。

另外，孫曉雅也表示，她要恭喜台灣的選民，參與了最近舉行的民主選舉，她期待與連任成功的候選人繼續共同合作，並且與將於12月底就職的新當選人展開合作。（編輯：楊凱翔）1111129