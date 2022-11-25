馬英九提謀和避戰 曹興誠：台灣變刑場

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（中央社台北25日電）聯電創辦人曹興誠今天發文批評前總統馬英九的謀和避戰觀點指出，中共總書記習近平宣稱，一定要完成兩岸統一，絕不放棄武力，他認為，要讓「兩岸無戰場」就是放棄抵抗去投降，且親中避戰立場恐讓台灣難買到先進武器。

前總統馬英九24日在臉書（Facebook）貼文表示，日前有兩句順口溜流傳甚廣，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」，11月26日，用選票反映台灣民眾對和平的殷切盼望。馬英九今天也指出，不打仗也可以解決問題，要避戰就是要謀和。

對此，聯電創辦人曹興誠今天在臉書發文指出，中共總書記習近平一再宣稱，統一（吞併台灣）一定要完成，並絕不放棄武力；在此前提下，台灣如果不勇敢抵抗，就只能跪下投降，國民黨說要讓「兩岸無戰場」，其實就是要讓大家放棄抵抗，一起去投降。

曹興誠說，中共環球時報前總編輯胡錫進今年6月7日揚言：「解放軍攻占台灣後，要殺光台獨，不留活口」，中共駐法大使盧沙野今年8月5日說，兩岸統一完成後，要對台灣所有居民進行「愛國再教育」；也就是以強制手段，對台灣人加以洗腦。

曹興誠指出，「兩岸如果無戰場，台灣必定變刑場」，台灣人請用選票證明自己勇敢，只要敢大聲向中共說不，全世界的自由國家都會來幫台灣阻止中共侵略，這才能遏止中共、帶來和平。

曹興誠晚間再次透過臉書發文說，「台灣人能單獨抗拒中共的侵略嗎？當然是不行」，台灣必須有外來的援助，才能成功擊退中共來犯。

曹興誠指出，能援助台灣的都是民主國家，這些國家也都會受到他們民意支配。這次選舉，如果台灣民意多數支持主張親中避戰的政黨，必然會影響到其他自由國家的民意。

曹興誠表示，這些民意會說，台灣人都要親中，說能避戰，那幹嘛去多管閒事？美國民意甚至會說，不可以提供先進武器給台灣；中共當然也會推波助瀾，引導美、日民意，不要提供先進武器給台灣。（編輯：謝佳珍）1111125