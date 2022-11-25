更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 政治

馬英九提謀和避戰 曹興誠：台灣變刑場

2022/11/25 21:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）聯電創辦人曹興誠今天發文批評前總統馬英九的謀和避戰觀點指出，中共總書記習近平宣稱，一定要完成兩岸統一，絕不放棄武力，他認為，要讓「兩岸無戰場」就是放棄抵抗去投降，且親中避戰立場恐讓台灣難買到先進武器。

前總統馬英九24日在臉書（Facebook）貼文表示，日前有兩句順口溜流傳甚廣，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」，11月26日，用選票反映台灣民眾對和平的殷切盼望。馬英九今天也指出，不打仗也可以解決問題，要避戰就是要謀和。

對此，聯電創辦人曹興誠今天在臉書發文指出，中共總書記習近平一再宣稱，統一（吞併台灣）一定要完成，並絕不放棄武力；在此前提下，台灣如果不勇敢抵抗，就只能跪下投降，國民黨說要讓「兩岸無戰場」，其實就是要讓大家放棄抵抗，一起去投降。

曹興誠說，中共環球時報前總編輯胡錫進今年6月7日揚言：「解放軍攻占台灣後，要殺光台獨，不留活口」，中共駐法大使盧沙野今年8月5日說，兩岸統一完成後，要對台灣所有居民進行「愛國再教育」；也就是以強制手段，對台灣人加以洗腦。

曹興誠指出，「兩岸如果無戰場，台灣必定變刑場」，台灣人請用選票證明自己勇敢，只要敢大聲向中共說不，全世界的自由國家都會來幫台灣阻止中共侵略，這才能遏止中共、帶來和平。

曹興誠晚間再次透過臉書發文說，「台灣人能單獨抗拒中共的侵略嗎？當然是不行」，台灣必須有外來的援助，才能成功擊退中共來犯。

曹興誠指出，能援助台灣的都是民主國家，這些國家也都會受到他們民意支配。這次選舉，如果台灣民意多數支持主張親中避戰的政黨，必然會影響到其他自由國家的民意。

曹興誠表示，這些民意會說，台灣人都要親中，說能避戰，那幹嘛去多管閒事？美國民意甚至會說，不可以提供先進武器給台灣；中共當然也會推波助瀾，引導美、日民意，不要提供先進武器給台灣。（編輯：謝佳珍）1111125

#曹興誠
#中共
#台灣
曹興誠
曹興誠台中演講 籲用選票向全世界展現台灣意志 曹興誠台中演講 蔡其昌到場歡迎回鄉
馬英九
楊文科選前之夜 盼共創竹縣幸福願景 謝福弘選前之夜 馬英九站台力挺籲支持
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
歐盟理事會主席訪中 外媒：歐盟對中立場現分歧