歐洲智庫學者：台灣靠「矽盾」睹注大 有其他優勢

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（中央社記者田習如布魯塞爾25日專電）歐洲智庫學者賈西亞-艾雷洛接受中央社專訪表示，台灣想靠半導體「矽盾」保障安全的「睹注太大」，應該把資源投入創造「其他領域的台積電」，包括以軟實力吸引全世界，沒有道理台灣做不到。

專長研究科技政策的賈西亞-艾雷洛（Alicia García-Herrero）在18日公布的「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）報告中建議歐盟「尋求台灣以外的晶片製造合作對象」，因為全球晶片對台灣的依賴度太高，需「避免台海發生重大地緣政治事件，以及潛在的地震等天災風險」。

但國際上太依賴台灣半導體，對台灣而言卻是「晶片護台」的台海安全保障，令人好奇如果請她換個立場，從台灣利益出發會提供什麼建議？

賈西亞-艾雷洛已經在台灣蹲點研究2年多，非常喜歡台灣的生活，她認為台灣除了半導體，還有其他產業和社會活力可以吸引世人。

她在視訊專訪中說：「台灣應該降低晶片的全球市占，但同時利用半導體優勢，增加其他相關領域在全球供應鏈中的重要性，例如電動車……你們不會只靠一個產業。」

她也認為仰賴「矽盾」風險很高，因為以晶片地位作為安全槓桿的「前提是你們可以操縱槓桿的方向，但沒有理由相信中國會因為全世界依賴台灣的半導體而不會進犯，中國反而可能利用這點，沒有辦法讀出他們的心思，這對你們睹注太大。」

她也提醒，雖然其他國家沒有減少對台灣的依賴是他們自己造成的風險，但台灣透過稅務優惠、集中發展半導體，也是導致全球依賴的原因。無論如何，全球高階晶片對台灣依賴超過85%實在「太瘋狂」，「（幾乎）只有一個供應者在一個地點生產全世界每個人都需要的東西，風險太大了」。

賈西亞-艾雷洛說，台積電在美、日等國能夠設廠，「某種程度也代表它的獨特性不再那麼獨特，台灣製造模式可以在其他地方被複製。」因此「試著把對半導體的稅務優惠拿到新的領域創造下一個台積電，而不是只想把半導體（製造）留在你們的領土，對台灣會更好。」

「我從全球的角度看，你們的槓桿來自人民，沒有道理你們不能發展很好的服務經濟，疫情管制解除後你們也可以成為全世界學習中文的中心，這個社會不是只有電子工程師，你們有更多，你們有很豐富的社會。」

她舉韓國軟實力為例，「現在全世界人人都知道韓國（指韓劇、韓流影響力），我覺得台灣也可以做到，而且這不需要擁有聯合國會員資格，用自己的資源就做得到。」

賈西亞-艾雷洛是「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」資深研究員、法國外貿銀行（Natixis SA）亞太區首席經濟學家。（編輯：郭中翰）1111125