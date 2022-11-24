更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
印尼西爪哇強震 6歲男童受困兩天奇蹟生還獲救
首頁 / 產經

龔明鑫：半導體投資額上看6兆元 台灣愈來愈關鍵

2022/11/24 20:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）政府近日推出台版晶片法案，全力鞏固台灣在半導體產業的領先地位，國發會主委龔明鑫直言，台灣在全球供應鏈只會「越來越關鍵」，且半導體是核心，至2024到2025年間，預計落地投入的金額將上看新台幣6兆元。

國發會今天臉書貼文引用龔明鑫日前接受工商時報專訪內容，指出台灣不是只有台積電，資通訊產業供應鏈也非常堅實，台灣在全球供應鏈的地位只會愈來愈關鍵。

龔明鑫表示，政府推出六大核心戰略產業後，半導體的需求非常全面，包含台積電在內的先進製程上，台灣已經獨步領先；成熟製程方面，在電動車、自駕車，AIOT所需的晶片也都有布局。

龔明鑫接著指出，各國都注意到半導體供應穩定的重要性，競相祭出補貼及減稅優惠，因此政府提出產業創新條例第10條之2草案，藉由提升半導體研發、採用先進製程設備的租稅獎勵，奠定未來半導體競爭更紮實的基礎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

近幾年面對全球供應鏈重組，龔明鑫表示，台灣仍扮演非常關鍵的角色，尤其是疫情之後，各國體認到供應鏈需要更分散，因此原本在中國的高階產品或有資安疑慮的產線，紛紛移向台灣。

龔明鑫強調，疫情期間，正值車用晶片荒，台灣廠商不但沒有大幅漲價，還提高產能利用率以滿足歐美訂單需求，展現台灣是可合作的信賴夥伴，未來不只美國，歐洲國家也有意要和台灣在供應鏈上更緊密結合。（編輯：潘羿菁）1111124

#龔明鑫
#台灣
#國發會
龔明鑫
龔明鑫APEC年會返台確診 無法參與九合一投票 國發會：4期前瞻建設 可望創造逾21萬個工作機會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族