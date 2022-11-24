龔明鑫：半導體投資額上看6兆元 台灣愈來愈關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）政府近日推出台版晶片法案，全力鞏固台灣在半導體產業的領先地位，國發會主委龔明鑫直言，台灣在全球供應鏈只會「越來越關鍵」，且半導體是核心，至2024到2025年間，預計落地投入的金額將上看新台幣6兆元。

國發會今天臉書貼文引用龔明鑫日前接受工商時報專訪內容，指出台灣不是只有台積電，資通訊產業供應鏈也非常堅實，台灣在全球供應鏈的地位只會愈來愈關鍵。

龔明鑫表示，政府推出六大核心戰略產業後，半導體的需求非常全面，包含台積電在內的先進製程上，台灣已經獨步領先；成熟製程方面，在電動車、自駕車，AIOT所需的晶片也都有布局。

龔明鑫接著指出，各國都注意到半導體供應穩定的重要性，競相祭出補貼及減稅優惠，因此政府提出產業創新條例第10條之2草案，藉由提升半導體研發、採用先進製程設備的租稅獎勵，奠定未來半導體競爭更紮實的基礎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近幾年面對全球供應鏈重組，龔明鑫表示，台灣仍扮演非常關鍵的角色，尤其是疫情之後，各國體認到供應鏈需要更分散，因此原本在中國的高階產品或有資安疑慮的產線，紛紛移向台灣。

龔明鑫強調，疫情期間，正值車用晶片荒，台灣廠商不但沒有大幅漲價，還提高產能利用率以滿足歐美訂單需求，展現台灣是可合作的信賴夥伴，未來不只美國，歐洲國家也有意要和台灣在供應鏈上更緊密結合。（編輯：潘羿菁）1111124