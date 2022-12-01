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鮑爾放鴿 新台幣爆量狂漲2.69角收近3個月新高

2022/12/1 16:06（12/1 19:12 更新）
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新台幣兌美元1日收盤收30.633元，大升2.69角。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元1日收盤收30.633元，大升2.69角。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北1日電）美國聯準會主席鮑爾放鴿，金融市場群起狂歡，台灣股匯雙漲，台股登上萬五大關，新台幣匯率今天狂漲2.69角，收盤收在30.633元，創近3個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額爆出26.965億美元的巨量。

鮑爾30日暗示12月將放緩升息腳步，市場「聞鴿起舞」，美股四大指數全數走揚，台股今天開盤也火速躍上萬五關卡，在台積電領軍衝鋒下，指數一度大漲逾270點，而後漲勢收斂，終場漲133.25點，收在15012.8點。

外匯交易員表示，今天熱錢大舉湧進，粗估匯入破10億美元，受到外資匯入、台股走揚等因素激勵，新台幣兌美元今天以30.820元開盤後，匯價直線竄高，一鼓作氣闖破30.800、30.700元兩道關卡，最高升抵30.606元

眼見新台幣狂升，出口商坐立難安，趕緊進場拋匯，進一步推動新台幣漲勢；外匯交易員直言，央行今天守得很用力，若沒有老大進場調節，「新台幣可能破30.5元了」。

鮑爾放鴿之後，美國即將公布非農數據，外匯交易員表示，市場緊盯非農表現，如果就業數據不佳，將進一步支持聯準會放緩升息腳步，屆時金融市場可望延續慶祝行情；外資匯入之下，有助新台幣延續升勢、挑戰30.5元關卡。（編輯：林淑媛）1111201

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