台股漲幅縮水收漲133點 保住萬五關卡

（中央社記者江明晏台北1日電）美股飆漲，台股今天開盤躍上萬五關卡，在台積電領軍衝鋒下，指數一度大漲逾270點，而後漲勢收斂，終場漲133.25點，收在15012.8點，保住萬五關卡，台積電挑戰500元失利。



美國聯準會（Fed）主席鮑爾示意12月將放慢升息步調，投資人歡騰下資金回流股市，美股今天拉尾盤，道瓊指數大漲737點且邁入牛市，標普500及那斯達克指數分別漲逾3%、4.4%。



台股今天開盤就躍上萬五大關，以15059.92點開出，指數一度大漲272.83點，攻上15152.38點的波段高點；台股自10月25日盤中下殺至12629.48點以來，指數已經大漲逾2600點。



台股加權指數終場上漲133.25點，收在15012.8點，漲幅0.9%，成交金額來到2915.77億元，為近期大量。



觀察類股表現，上市股中以觀光股表現最為搶眼，類股漲幅逾2.5%，晶華勁揚逾7%，收在255元，王品、美食-KY、雄獅、鳳凰也強漲。上櫃以半導體類股表現最為搶眼，上漲逾2.7%，觀光股勁揚逾2%，電子零組件股也勁揚3.16%。



觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電開盤即跳空飛越500元關卡之上，早盤一度來到508元，創3個月來新高，終場漲幅收斂，上漲8.5元，收在498.5元，漲幅1.73%；鴻海收盤漲2.49%、聯發科上漲1.09%，大立光翻黑。



ABF三雄勁揚，欣興漲約2.5%，南電漲逾6%，景碩上漲逾6%。元宇宙概念股威盛、宏達電上漲；電源管理IC大漲矽力-KY、力智均飆上漲停。



傳產股中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中小漲，終場翻黑。



台新投顧副總經理黃文清指出，台股這一波上揚，來自市場對升息放緩的猜測，如今美國聯準會（Fed）主席鮑爾已示意12月將放慢升息步調，更加確立這波漲幅的信心，激勵台股今天開高走高，但盤中逢高震盪，漲幅拉回，終場仍登上久違的萬五大關。（編輯：張均懋）1111201