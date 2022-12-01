台積電開盤跳空飛越500元關卡 創3個月新高

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（中央社記者張建中新竹1日電）美股勁揚，台積電股價今天同步走高，開盤即跳空飛越500元關卡之上，創3個月來新高。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾示意12月可能放緩升息步調，美股全面大漲。道瓊指數上揚737.24點，漲幅2.18%；那斯達克指數勁揚484.22點，漲幅4.41%；費城半導體指數大漲5.85%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚3.65美元，漲幅達4.6%，攀高至82.98美元。台積電今天股價同步走高，開盤即跳空飛越500元關卡，達506元，為9月1日以來首度重登500元關卡之上。

隨著股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威買進台積電ADR，老虎全球管理公司也進場投資台積電，減緩市場對地緣政治的疑慮，扭轉台積電股價頹勢，展開強勁反彈。台積電11月股價勁揚100元，市值回升2.59兆元，至12.7兆元。（編輯：趙蔚蘭）1111201