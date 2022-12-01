更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電7/300
首頁 / 證券

台積電開盤跳空飛越500元關卡 創3個月新高

2022/12/1 09:10（12/1 09:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電股價1日開盤即跳空飛越500元關卡之上，創3個月來新高。（中央社檔案照片）
台積電股價1日開盤即跳空飛越500元關卡之上，創3個月來新高。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹1日電）美股勁揚，台積電股價今天同步走高，開盤即跳空飛越500元關卡之上，創3個月來新高。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾示意12月可能放緩升息步調，美股全面大漲。道瓊指數上揚737.24點，漲幅2.18%；那斯達克指數勁揚484.22點，漲幅4.41%；費城半導體指數大漲5.85%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚3.65美元，漲幅達4.6%，攀高至82.98美元。台積電今天股價同步走高，開盤即跳空飛越500元關卡，達506元，為9月1日以來首度重登500元關卡之上。

隨著股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威買進台積電ADR，老虎全球管理公司也進場投資台積電，減緩市場對地緣政治的疑慮，扭轉台積電股價頹勢，展開強勁反彈。台積電11月股價勁揚100元，市值回升2.59兆元，至12.7兆元。（編輯：趙蔚蘭）1111201

#台積電
#鮑爾
#巴菲特
延伸閱讀
聯準會升息放緩在望 美股道瓊漲737點邁入牛市白宮：拜登12/6將參觀台積電亞利桑那州廠傳新進工程師年領44個月 台積電不評論台積電派員支援美國廠 劉德音：沒有人才外流問題
鮑爾
股匯齊揚 新台幣再次升破31元收30.952元台股週線連4紅 法人：留意美國升息動向
巴菲特
股神巴菲特買台積電 劉德音：獨具慧眼美股4大指數皆紅 法人：台股觀察內資進場力道
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
白宮：拜登12/6將參觀台積電亞利桑那州廠