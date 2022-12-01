台積電領軍 台股早盤漲逾250點重登萬五

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（中央社記者江明晏台北1日電）台股今天開高走高，早盤大漲逾250點，一口氣突破「萬五」關卡，來到15100點之上，權值股如台積電一度大漲逾3.6%，上漲18元，來到508元。



至9時1分，指數上漲250點，至15129.87點，漲幅1.68%，代表中小型股票的櫃買指數早盤上漲約1.5%。



觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電早盤一度大漲18元，至508元，漲幅約3.6%，鴻海漲1.49%，大立光上漲逾1%，聯發科漲幅近3%，長榮、陽明、萬海漲幅均逾1%。（編輯：趙蔚蘭）1111201