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鮑爾放鴿市場歡慶 股匯雙漲新台幣強彈逾2.6角

2022/12/1 10:00（12/1 10:18 更新）
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美國聯準會主席鮑爾暗示放緩升息步調，鴿派訊號讓金融市場嗨爆，台灣1日上演股匯雙漲戲碼，台股站上萬五大關。（中央社檔案照片）
美國聯準會主席鮑爾暗示放緩升息步調，鴿派訊號讓金融市場嗨爆，台灣1日上演股匯雙漲戲碼，台股站上萬五大關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北1日電）美國聯準會主席鮑爾暗示放緩升息步調，鴿派訊號讓金融市場嗨爆，美股四大指數全數走揚，台灣也上演股匯雙漲戲碼，台股站上萬五大關，新台幣匯率狂升逾2.6角，最高升抵30.635元，創近3個月盤中新高紀錄。

鮑爾11月30日表示，聯準會可能最快在12月放緩升息步伐；儘管鮑爾也強調還會持續升息，但相較之前的鷹派作風，這番言論已經釋出明顯鴿派訊號，金融市場歡欣鼓舞。

美股四大指數聞訊齊漲，台灣也不落人後，台積電領軍之下，台股開高走高，早盤大漲逾250點，一口氣突破「萬五」關卡，來到15100點之上。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.82元開盤後，隨台股勁揚，匯價直線衝高，轉眼站上30.6元價位，最高升抵30.635元、強漲2.67角，寫下近3個月盤中新高紀錄。（編輯：郭無患）1111201

#鮑爾
#台股
#台灣
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