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富士康鄭州廠拚iPhone生產 加碼獎金、邀員工親友入職

2022/12/1 10:45（12/1 13:53 更新）
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鴻海富士康鄭州廠爆發勞工抗爭如今衝突平息，為拚趕iPhone 14 Pro系列生產進度，開放內部員工推薦招募，邀請員工親友入職。（路透社）
鴻海富士康鄭州廠爆發勞工抗爭如今衝突平息，為拚趕iPhone 14 Pro系列生產進度，開放內部員工推薦招募，邀請員工親友入職。（路透社）
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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鴻海富士康鄭州廠爆發勞工抗爭如今衝突平息，為拚趕iPhone 14 Pro系列生產進度，根據鄭州廠微信公眾號訊息內容，除了加碼12月份津貼、明年1月新年大禮包外，也開放內部員工推薦招募，邀請員工親友入職。

富士康中國鄭州廠區日前受COVID-19疫情影響、大批員工離廠徒步返鄉，11月下旬鄭州廠區員工爆發抗爭且離職，由於蘋果iPhone 14 Pro系列主要在鄭州廠區生產，人員是否足額備受關注。

富士康iDPBG事業群主要位於河南鄭州保稅區和南區、廣東深圳觀瀾和龍華廠區、太原等，iDPBG事業群主要為蘋果代工製造iPhone手機。

鄭州廠iDPBG事業群（integrated Digital Product Business Group）繼日前啟動招募新派遣工和預招工作業、放寬入職獎勵金和小時差價發放、並祭出全勤激勵獎金等措施後，11月30日也啟動內部推薦正式工作業。

根據微信公眾號訊息，鄭州廠iDPBG事業群招募內部員工親友入職，招募包括正式工和資位員工，契約年限1年、無試用期，除了基本工資每月人民幣2200元外，還有入職獎金每天人民幣150元，12月份加碼穩崗津貼人民幣3000元、閉環補貼人民幣3000元、返崗津貼人民幣500元，明年1月再加碼新年大禮包人民幣6000元。

鄭州廠iDPBG事業群指出，航空港區疫情防控情勢好轉，廠區生產、生活秩序逐步恢復，員工若隔離可享公假，不影響穩崗津貼和入職獎金發放。

不過天風國際證券分析師郭明錤日前分析，鄭州iPhone工廠生產受到工人抗爭影響較預期顯著，下修第4季iPhone出貨量，其中iPhone 14 Pro與14 Pro Max在第4季總出貨量較預期少1500萬支至2000萬支。

郭明錤指出，鄭州iPhone工廠在11月平均產能利用率僅20%，預期12月可改善提升至30%至40%，但依照iPhone 14 Pro系列產能恢復進度，12月出貨量仍顯著低於預期。（編輯：潘羿菁）1111201

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