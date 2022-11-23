央行看到關鍵數據 指建商成本下降房價有讓利空間

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）央行升息效應發威，房市買氣冷卻，房價依舊居高不墜，不過央行官員今天指出，從營造工程物價指數走勢可以發現，成本壓力已經降低，現在建商比較有讓利空間。

中央銀行今天公布10月五大銀行新承做房貸金額降至新台幣472.72億元，創下近8個月最低水準，房貸利率則續揚至1.827%，為逾6年半新高，顯見升息對房市的影響愈來愈顯著，買氣明顯降溫。

央行經研處副處長蔡惠美表示，央行升息、經濟前景不確定性攀高，加上金融市場震盪，均使買方購屋趨於保守。

至於民眾最關心的高房價議題，蔡惠美指出，先前建商多表示高房價關鍵是材料價格高漲、缺工嚴重，導致營造成本居高不下，但觀察近期營造工程物價指數年增率，今年5月以來「都是往下走」。

根據主計總處資料，營造工程物價指數自109年底逐漸攀高，110年漲幅更迅速擴大、年增率突破雙位數，全年平均上漲10.93%，直到今年漲幅回落，5月起年增率回到9.49%的個位數成長，到了10月，更只剩下4.57%。

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「未來成本增幅的縮小，應該會對房價有點影響」，蔡惠美表示，房價是成本加上利潤，成本包含購地及營造成本，而營造成本漲幅收斂，意味對建商壓力降低，接下來就看建商財務狀況如何，是否堅持高房價以支撐利潤，還是因應買方需求而降價。

媒體追問，營造成本下降，是否意味建商有讓利空間，蔡惠美回答：「我想應該是，但也要看財務體質」。（編輯：潘羿菁）1111123