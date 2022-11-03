央行鷹派理事示警 台灣通膨壓力遠高於公布數據應升息1碼

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）根據中央銀行今天公布的第3季理監事會議事錄摘要顯示，鷹派理事對於國內通膨情勢仍高度警戒，直言台灣實際的通膨壓力遠高於公布的數據，央行應該升息1碼，才能有效降低民眾通膨預期。

中央銀行9月22日舉行第3季理監事會，央行總裁楊金龍於會後記者會上宣布升息半碼，同時調升新台幣存款準備率1碼，但他坦言，這次理監事會罕見出現「未一致同意」狀況，有兩位理事不同意升息半碼，認為應該升1碼。

今天出爐的央行理監事會議事錄摘要，還原當天鷹派理事的論述。

有位理事指出，過去一年多，央行持續低估通膨，直到今年3月才認為通膨有走高風險，隨即升息1碼，而後國內通膨逐步攀高，6月仍只升息半碼，外加存款準備率調升1碼，與其他國家央行的反應截然不同。

理事進一步指出，最近國內通膨看似有緩和跡象，但若據此認為國內通膨已有下降趨勢，恐過於樂觀；未來全球性能源價格與食物類極可能再上漲，且國內物價上升已深植大部分品項，尤其是食物類，通膨預期不會那麼快下降。

這位理事認為，部分商品價格受到政策性管制以及消費者物價上漲率（CPI）中的房租類低估等因素，使得台灣實際的通膨壓力遠高於公布的數據；只要將真實的住房成本適當反應在 CPI，或價格管制放寬，台灣的通膨率就會大幅上調。

理事強調，央行不應認定台灣通膨相對溫和，更不能因為目前通膨看似有緩和跡象，就掉以輕心，更何況台灣利率長期偏低，對於總體經濟與金融部門已造成長期負面效果；這次調升利率仍以半碼的速度爬行，對於抑制通膨與消弭民眾通膨預期心理，並沒有任何幫助。

理事也示警，台美利差將持續擴大，促使新台幣貶值，將進一步加深輸入型通膨的壓力。

另一位支持升息1碼的鷹派理事則說，根據國際研究，若不想讓通膨持續過久，應設法將民眾的通膨預期定錨在一個較低的水準。

這位理事表示，國內民生必需品價格漲幅仍高，民眾感受很深，因此央行應積極調升利率，即使升息1碼也不會太過激進，還可降低民眾通膨預期的定錨，讓民眾感受央行對抗通膨的想法，藉以提高貨幣政策的可信度。

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至於支持升息半碼的理事，大多認為應考量升息將加重房貸及信貸成本、經濟放緩等因素。

有位理事指出，當前存在許多國際不確定性，加上俄烏戰爭持續，考量未來情勢還不明朗，央行升息幅度不宜過大；以美國為例，美國大幅升息，其經濟前景令人擔憂，如果美國經濟硬著陸，未來半年內，台灣投資、消費及出口均受衝擊，因此贊成小幅度調升政策利率半碼。（編輯：林淑媛）1111103