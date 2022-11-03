鷹派理事砲轟：央行不重視房價變動是錯誤政策

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）中央銀行今天公布第3季理監事會議事錄摘要，揭露當天會議中，央行對於房價的態度意外成為討論焦點，鷹派理事更當場砲轟，央行不宜放任房價高漲，若不重視房價的變動，「這是錯誤的政策」。

央行9月22日舉行第3季理監事會，決議調升政策利率0.125個百分點及新台幣存款準備率0.25個百分點，對於房市則未再祭出新的管制措施。

不過今天出爐的議事錄摘要揭露當天會議花了很大篇幅討論房市議題，有位理事表示，房價是金融穩定最重要的指標之一，儘管央行反覆強調抑制房價最有效的工具是租稅政策，但這不代表央行可以放任房價持續高漲不管。

理事指出，央行若要維持金融穩定，應須針對房價變動實施政策反應，國際清算銀行（BIS）經濟學家指出，南韓央行自去年開始持續升息，到現在南韓房價成長率已大幅下降；相較之下，台灣央行只重視房貸成長與集中度等指標，不重視房價變動，這是錯誤的政策。

會中有2位理事對房價、房租及物價統計提出看法，有位理事建議，可將住房成本反應在消費者物價指數（CPI）上；另位理事指出，美國房租上漲，將使通膨隨之升高，並提及歐洲央行（ECB）多年前已考量將自用住宅房價納入其物價指數，雖然至今尚未正式取代目前物價指數的編列，但顯示除了房租，已經開始思考自用住宅房價上升對物價指數可能帶來的影響。

有位監事則對此表示，目前房租確有往上的趨勢，不過主計總處調查方法與國際間的調查方法一致；據了解，目前僅歐洲央行有提到房價納入CPI編製的建議，目前各國均未將房價直接納入CPI計算。

有位理事認為，房價與金融穩定有關，央行針對房市的因應措施是為了防範過多信用資源流向不動產市場，如果房價由基本面支撐，在不影響金融穩定前提下，央行不會硬抑制房價。

這位理事接著指出，央行升息主要是因應通膨，抑制房價是附帶的，其他如美國、南韓、英國及歐元區等主要國家的升息目的也是因應高通膨，而非房價。（編輯：潘羿菁）1111103