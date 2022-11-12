傳染病防治法修法 王必勝：擬年底前預告草案

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）傳染病防治法將修法，以銜接明年6月屆滿的「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」。衛生福利部政務次長王必勝今天說，預計2週內擬定草案條文，預計年底前預告。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，因應「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」將在明年6月30日屆滿，衛福部長薛瑞元今天上午表示，正著手進行傳染病防治法修法。

王必勝下午接受媒體聯訪時說明，第1階段主要針對特別條例將屆滿，不確定到時候疫情如何，所以要修法延續工作，例如疫苗、藥物等，目前法令沒有緊急特殊採購，法條要更完備，才能讓作業更順暢，預計2週內擬出草案條文、年底前預告。

王必勝強調，會有修法的必要是因現行很多規定是依據傳染病防治法與特別條例，但特別條例明年6月30日就會屆期，且傳染病防治法不是專門為了COVID-19疫情，還有很多不同傳染病。

他以COVID-19為例指出，不同變異株在處理上就已經很大不同，未來可能還有其他傳染病，性質也可能不同，處理傳染病時包括匡列、隔離、疫調等相關處置，有時本質是一樣的，如何修法讓母法適用在各種傳染病上，是需要考慮的問題。

媒體詢及，修法通過代表指揮中心正式退場的時間？王必勝表示，他認為指揮中心退場也許更早一點，因為修法要到明年了，疫情發展很難講，不一定有直接關聯。

他並提及，這波BA.5疫情的致死率只有0.1%，跟前一波BA.1、BA.2疫情約0.17%有很大差別，也更一步接近流感化，如果持續致死率降低、接近流感化、社區低度流行、工作可以常態化，指揮中心降級或解散就比較有機會，現在是比較朝這方向。

王必勝重申，疫情流感化是一個關鍵，流感化、社區個案少了，包括口罩等當然可以放鬆，指揮中心相對應存在的必要性就比較少，但以可見的現在，年底前還沒有達到條件，還有很多事情要處理。（編輯：陳政偉）1111112