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部分負擔新制待新內閣決定 薛瑞元：1月討論

2022/12/5 11:20
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（中央社記者郭建伸台北5日電）外界關注健保部分負擔新制何時上路。衛生福利部長薛瑞元今天受訪表示，立法院會期結束後可能有內閣改組，改組前倉促決定上路時間，似乎不尊重內閣，他判斷12月底前不會宣布，可能下個月討論並確定時間。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天召開「全民健康保險制度之現況與展望」公聽會，薛瑞元應邀與會出席。

媒體在公聽會休息時詢問薛瑞元，健保部分負擔新制究竟何時上路。

薛瑞元表示，目前仍屬於立法院會期，結束後可能有內閣改組問題，由於立法院會期到這個月底，所以可能下個月討論並確定時間。

媒體詢問，是否意指待內閣改組後，由新內閣決定新制上路時間。

薛瑞元表示，當然是這樣，因為在內閣改組之前倉促決定上路時間，似乎對內閣不尊重。

薛瑞元表示，他判斷12月底之前不會宣布，可能宣布的話就是明年1月，而這也與他個人職位一點關係也沒有。

由於薛瑞元日前表示，新制預計明年上半年執行，媒體追問，若薛瑞元留任衛福部長，是否明年第1季會推行新制。

薛瑞元表示，端看經濟復甦狀況如何，衛福部密切關注，而行政院也會參酌各行各業狀況，再決定上路時間。（編輯：翟思嘉）1111205

#薛瑞元
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