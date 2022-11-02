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基本生活費增至19.6萬等利多齊發 4口之家明年有望省稅1500元

2022/11/2 16:39（11/3 12:35 更新）
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財政部公布今年納保法保障不可課稅的「每人基本生活費用」為新台幣19.6萬元、增加4000元，明年5月報稅適用。圖為傍晚時刻家長帶著孩子到台北花博公園遊憩。（中央社檔案照片）
財政部公布今年納保法保障不可課稅的「每人基本生活費用」為新台幣19.6萬元、增加4000元，明年5月報稅適用。圖為傍晚時刻家長帶著孩子到台北花博公園遊憩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北2日電）財政部公布今年納保法保障不可課稅的「每人基本生活費用」為新台幣19.6萬元、增加4000元，明年5月報稅適用，將帶動受惠戶數來到230萬戶，單就基本生活費調升部分，減稅利益15.07億元。

另外，物價漲幅達到調整免稅額、標準扣除額與特別扣除額等門檻，民眾適用免稅或可扣除課稅金額提高，財政部估計明年總減稅利益為117.44億元。若以育有2名就讀大學子女的雙薪4口之家而言，明年報稅可望省稅1500元。

納稅者權利保護法2017年12月28日上路，立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，而所謂基本生活所需費用，是依主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算。

依照主計總處今年8月公布的2021年家庭收支調查結果，每人可支配所得中位數為32.6萬元。

財政部賦稅署今天召開例行記者會公告，2022年度每人基本生活所需的費用金額為19.6萬元，比去年增加4000元，民眾在明年5月申報2022年度綜合所得稅時適用，預估受益戶數為230萬戶。

為計算基本生活所需費用在綜所稅計算時，是否有被保障，財政部有一套對應公式，如果對應公式中的免稅額、扣除額合計數，低於「19.6萬元x申報戶內人數」金額，就可在報稅時，增加減除差額，以完整保障納稅人權益。

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賦稅署指出，今年對應公式為「免稅額＋標準或列舉扣除額＋身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧、儲蓄投資特別扣除額」，與去年相同。

減稅利多引擎同步驅動之下，民眾將在明年5月報稅有感，以育有2名就讀大學子女的雙薪4口之家來說，若綜合所得總額150萬元（利息所得1萬元），報稅時，除免稅額36.8萬元（9.2萬元x4）、標準扣除額24.8萬元、薪資特別扣除額41.4萬元（20.7萬元x2）、教育學費特別扣除額5萬元（2.5萬元x2）、儲蓄投資特別扣除額1萬元，可再扣除基本生活費差額10.8萬元，綜合所得淨額30.2萬元，較前一年度減少3萬元，乘以5%稅率，可省稅1500元。（編輯：潘羿菁）1111102

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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