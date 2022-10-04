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手機報稅3.0明年登場 新增現金繳稅與申請延分期功能

2022/10/4 18:15（10/4 18:41 更新）
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財政部4日表示，明年手機報稅將再進化，新增「現金繳稅」，及「申請延分期繳稅」2功能。（圖取自Pixabay圖庫）
財政部4日表示，明年手機報稅將再進化，新增「現金繳稅」，及「申請延分期繳稅」2功能。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者張璦台北4日電）手機報稅今年新增「編修功能」及增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」，助攻手機申報戶數上衝約125萬件。財政部今天表示，明年手機報稅將再進化，新增「現金繳稅」，及「申請延分期繳稅」2功能。

財政部長蘇建榮明天將率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理等，赴立法院財委會進行業務報告，並備質詢。

財政部在業務報告中指出，將續精進綜所稅申報手機報稅服務，自明年5月起，提供現金及申請延分期繳稅功能。現金繳稅除提供下載繳款書電子檔，也整合便利商店多媒體資訊機（KIOSK），提供納稅義務人便利繳稅方式。

財政部賦稅署官員今天受訪時說明，目前手機報稅提供5種繳稅方式，包含行動支付/電子支付帳戶、委託取款轉帳繳稅、ATM繳稅、信用卡繳稅、活期（儲蓄）存款帳戶繳稅；明年報綜所稅時，將新增現金繳稅功能。

針對手機報稅3.0初步規劃，賦稅署官員指出，納稅義務人明年用手機申報時，會遇到稅額新台幣3萬元以上，和稅額3萬元以下等2種情況。

3萬元以上者，必須去金融機構繳款，可透過手機報稅下載繳款書電子檔，列印後進行繳納；3萬元以下者，除金融機構繳款，還可選擇去便利商店繳納，屆時手機報稅系統會提供一組序號，民眾可憑此號碼去便利商店機台列印繳費單並繳款。

賦稅署官員表示，目前方向已經確定，財政資訊中心尚在研議具體操作方式，以及系統、使用端的呈現。（編輯：林淑媛）1111004

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