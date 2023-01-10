台灣金融風險指數連2降 全球經濟走向觀察4變數

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（中央社記者謝方娪台北10日電）房市、股市及海外市場風險全面降溫，2022年12月台灣金融風險指數連2個月下降至90.2分；台灣金融研訓院分析，今年全球經濟走向將受通膨、升息、俄烏戰爭及供應鏈去庫存速度等4個變數牽動。

台灣金融研訓院金融研究所今天發布2022年12月台灣金融風險指數降至90.2分，檢視重要市場風險變化，股市方面，2022年12月台股本益比較11月下降，波動幅度明顯減緩，台股恐慌指數連3個月下降，並創2022年新低。

海外市場風險同步降溫，2022年12月美、中、日、歐VIX與CDS指數皆較11月下滑，海外市場風險降至近10個月新低；2022年12月國內金融市場傳染風險連6個月下滑，並創2021年11月以來新低，顯示金融機構間風險傳染蔓延可能性下降。

房市風險呈現微幅下降，其中，住宅市場成交價格變化不大，3房以上住宅租金行情略顯升溫，價格租金比呈現下滑。

值得注意的是，2022年12月台灣金融風險指數構面大部分均呈現下降，僅「企業債務」及「企業部門」走升，又以「企業債務」風險走升較明顯。

金研院指出，2022年12月台灣BBB等級公司債殖利率創2018年7月以來新高，使BBB等級公司債與10年期公債殖利率差創近2年新高，意味企業債務資金成本上揚。

展望2023年首季，金研院預估今年美歐央行將持續升息抑制通膨，企業獲利及民間消費動能減弱，全球經濟成長動能恐不如去年，且首季將是觀察全球經濟走向溫和成長、經濟停滯或陷入衰退的關鍵時點，其中有4大變數。

第一，主要國家通膨降溫幅度若不如預期，美歐主要央行利率水準展望可能再出現變化；金研院並提到，日本央行可能上調2023年通膨預期，金融市場對美、歐、日央行貨幣政策看法可能產生變化，波動風險將會升高。

其次，首季起美歐央行除持續升息，預計將繼續採量化緊縮措施，進一步影響全球金融市場流動性緊縮，資產價格波動風險將進一步升高。

第三，金研院觀察，俄烏戰爭目前尚無結束跡象，要注意新一輪軍事衝突是否再度造成歐洲能源緊縮，引發歐洲通膨危機再起，另中國放寬防疫封控措施後，刺激民間消費及通膨預期上升可能產生的效應，也必須納入觀察。

第四，若全球企業供應鏈庫存去化速度不如預期，加上升息讓融資及原物料購料成本提高，影響企業獲利，首季企業若調降資本支出及縮減人力支出，將可能衝擊經濟景氣及復甦動能。（編輯：郭無患）1120110