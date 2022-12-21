信評：2023台灣經濟成長趨緩 半導體業首當其衝

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（中央社記者蘇思云台北21日電）中華信評今天表示，2023年台灣的經濟成長速度可能趨緩，其中，台灣的半導體業在此波經濟衰退中首當其衝，而全球需求下滑可能顯著衝擊非科技業，特別是大宗商品以及消費品相關產業。

中華信評今天舉行「2023台灣信用展望」線上記者會，同時發布報告。中華信評表示，美國明年國內生產毛額（GDP）可能略為萎縮，歐元區GDP則可能零成長，台灣經濟將因此受到波及。

儘管挑戰當前，在國內消費與旅遊活動逐漸復甦且可望帶動出口服務業成長的支持下，未來幾季台灣經濟應能維持溫和成長。中華信評評估，台灣2023年的經濟成長率應仍可達到1.5%，但會略低於台灣2022年全年經濟成長率的預估值2.5%。

不過，中華信評分析，供應鏈中斷、通膨壓力、地緣政治緊張與緊縮貨幣政策等不確定因素，可能會影響企業在未來幾季的資本支出計劃。

中華信評表示，未來幾季台灣企業面臨7大風險，包括全球經濟放緩程度超出預期、地緣政治緊張局勢影響貿易與金融流動、較高的借款成本影響企業營運、難以轉嫁成本影響利潤率、疫情反覆影響經濟復甦、自然災害對能源與糧食供給形成威脅、來自網路攻擊與數位化的威脅升高等。

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中華信評預期，銀行業2023年的信用趨勢穩定，銀行穩健的資本水準應可為明年潛在的經濟動盪提供緩衝空間。壽險業者在管理整體資本與獲利結構，與尋求新的投資機會方面將面臨更多挑戰。劇烈的市場波動以及可能增加的外匯避險成本恐將阻礙保險公司的獲利。

不過，中華信評表示，2023年壽險業者總保費收入的下滑幅度應會有所緩和，防疫險的核保虧損為產險業的獲利帶來壓力，主動的資本規劃對於產險業2023年的信用趨勢穩定性至關重要。（編輯：林淑媛）1111221