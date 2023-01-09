美股財報季市場估企業獲利衰退 2年多來首見

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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）美股一年來籠罩在通貨膨脹及升息憂慮氣氛中，財報季即將帶來最新考驗。市場預期，標普500指數成分企業上季獲利較前一年同期衰退，為COVID-19疫情初期以來首見。

華爾街日報報導，慧甚（FactSet）彙整分析師預估資料顯示，標準普爾500指數成分企業去年第4季獲利年減4.1%，與前一年同期成長31%相比遜色許多。預估如成真，將是2020年第3季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擾亂經濟以來首次企業獲利衰退。

過去一年，美股因聯邦準備理事會（Fed）積極升息對抗通膨而大幅回檔，標普500指數去年跌逾19%，創2008年金融海嘯以來最差全年表現。今年首週這項指數回升1.4%，6日公布的就業報告顯示工資成長低於預期、刺激美股大漲扮演重要角色。

但美國企業這段時間面臨諸多挑戰，包括成本居高不下、利率水漲船高、美元強勁升值，促使華爾街分析師紛紛下修獲利預測。

投資人將關注本週稍晚起跑的財報季，研判企業獲利與股市前景。未來一週打頭陣公布季報的包括摩根大通（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）等金融業巨擘，及達美航空（Delta Air Lines）、聯合健康集團（UnitedHealth Group）等大型企業。

市場也將聚焦預定12日公布的最新消費者物價指數（CPI），這份數據可能影響聯準會官員月底集會時決定的升息幅度。

美國企業投入成本上升，嘗試將部分成本轉嫁給民眾，消費者面對物價猛漲還能支撐多久，是投資人關切的核心問題。根據商務部最新數據，去年11月，占美國經濟產值約2/3的消費支出微增0.1%；年底消費旺季期間，零售業者紛紛祭出折扣，吸引精打細算的消費者上門。

此外，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com）、臉書（Facebook）母公司Meta、企業軟體供應商Salesforce等科技大廠近幾個月大幅裁員，以期控制成本。

企業獲利情況雖惡化，但華爾街已提前放低期待，有利於企業實際業績超標，帶動短線股價上漲。

根據慧甚資料，去年第4季期間，華爾街分析師下修企業獲利預測6.5%，修正遠大於歷史平均值。不過，部分投資人表示，2023年企業獲利預測仍相對樂觀，華爾街之後可能會進一步下修。

慧甚資料顯示，華爾街分析師預期標普500指數成分企業全年獲利成長4.7%，與去年獲利成長預估值差不多。

企業獲利若下滑，股價將面臨下修風險。美股去年從歷史高點大幅拉回後，目前預估本益比約17倍，和過去10年均值大致相符。（編輯：郭中翰）1120109