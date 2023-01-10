國安基金決議持續護盤 至去年底砸545億創史上第3高

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（中央社記者張璦台北10日電）國安基金例會今天舉行，決議繼續護盤；據最新財報，截至去年12月底，國安基金進場約121個交易日，投入金額來到新台幣545.08億元，第4季加碼433億銀彈，帳面未實現損失9.68億元。

攤開國安基金前7次進場護盤，投入金額超過500億元者，包含2000年3月首次政黨輪替，中國強硬警告台灣致股市波動，動用524億元；2000年10月網際網路泡沫，國際油價大漲等因素時，動用1200億元；及2008年9月金融海嘯，砸約600億元。

國安基金去年7月決議第8度護台股，現已動用的金額達545.08億元，站上史上第3高。

國安基金今天召開第4季例會，為去年7月13日進場後的第2次例會，並於會後公布最新財報，截至去年12月底的進場情形及績效。

財報顯示，統計從去年7月13日取得授權進場至12月底，國安基金累計投入545.08億元，與至9月底的投入金額112.08億元，相差433億元，顯示第4季加碼力道更強。

截至去年12月底，國安基金未實現損失11億6749萬元，再加計股利收入近2億元的話，帳面虧約9.68億元。

不過，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華會後接受電訪表示，1月初台股上漲讓目前未實現損益順利轉正；他說，股市賣壓大、不確定因素仍多，國安基金將繼續穩定股市、「不是佛系護盤」。

阮清華強調，這波全球景氣趨緩，經濟、產業、外銷、終端需求都受影響，問題很複雜、與先前不同，也因此，國安基金截至去年12月底已投入約545億元、比前一次2020年COVID-19疫情護盤動用的7.6億元，來得更多；但他希望，整體情況第2季慢慢回溫、愈來愈好。

財政部發布新聞稿指出，國安基金7月13日進場迄今，積極執行護盤任務，同期間台股累計上漲852.34點，累積漲幅6.11%，僅次於美股道瓊的8.19%，優於美股標普、那指及費半，與韓股、日股、陸股、港股等主要股市，顯示國安基金有助減緩台股大幅下跌衝擊。

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財政部表示，近期全球仍處通膨升息階段，經濟成長動能趨緩，終端消費需求緊縮，影響台灣出口動能，而政府已積極採行各項措施，加大振興力道，促進內需擴張及產業發展。

財政部指出，但考量台股為淺碟市場，易受國際主要股市連動影響，且俄烏戰爭及地緣政經風險等國際不確定因素仍存，全球股匯市持續大幅波動，影響台股投資信心，為穩定股市，國安基金將持續妥慎運用有限資源，維護資本市場穩定。（編輯：潘羿菁）1120110