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財長：升息俄烏戰爭等4變數仍在 國安基金退場要綜合考量

2022/11/14 12:37（11/14 12:57 更新）
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台股連日上漲，財政部長蘇建榮14日表示，升息、俄烏戰爭等4大不確定因素仍在，國安基金是否退場要等季會決議。（中央社檔案照片）
台股連日上漲，財政部長蘇建榮14日表示，升息、俄烏戰爭等4大不確定因素仍在，國安基金是否退場要等季會決議。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北14日電）台股連日上漲，立委關心國安基金還要在場內待多久，財政部長蘇建榮今天表示，台股指數目前站回萬四，但升息、美中科技戰、俄烏戰爭、中國清零4大不確定因素仍在，國安基金是否退場要綜合考量、等到季會決議。

台股11日勁揚503.8點、站上萬四關卡後今天續強，指數開高走高，盤中上漲逾190點，攻上14200點之上，漲幅約1.4%。

立法院財政委員會邀請蘇建榮就「金融業數位轉型下之資安防護」進行專題報告並備質詢，立委關切台股相關議題。

國民黨立委賴士葆質詢時指出，美元走強，台股一路下跌，不過最近有在回溫，成交量不錯、達約新台幣3000億元，證交稅是否不那麼擔心了，因為量一直起來；蘇建榮回應，如果今年按照這樣，證交稅達成預算數應沒有問題。

此外，賴士葆詢問，股市是否穩定了、國安基金還要在場內待多久；蘇建榮表示，未來升息循環、美中科技戰、俄烏戰爭、中國清零政策等不確定因素仍在，台股現在回到萬四，但整體還是要綜合考量，是否退場要等到季會決議。

賴士葆追問，以過去經驗來說，國安基金進場維持多久，蘇建榮說，民國104年時，進場有維持到約8個月，先前也有1個月之內退場過。（編輯：張均懋）1111114

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