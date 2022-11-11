核酸業賺辛酸 中國地方政府至少拖欠1600億費用

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（中央社記者邱國強北京11日電）中國嚴厲執行「動態清零」，核酸檢測產業被視為暴利產業。但龐大應收帳款卻導致地方政府不堪重荷拖欠費用，而檢測機構因此拖欠員工工資，成為今年中國核酸檢測產業的縮影。

財新網報導，今年第1至3季，中國光是前9大核酸檢測機構的應收帳款，就高達人民幣362億元（新台幣約1610億元），地方政府逐漸難以支應，導致欠帳情事頻傳。

中國媒體先前報導，河南省許昌市博奧潤康醫檢實驗室日前一度宣布，將於今天凌晨0時起暫停接收核酸檢測樣本，理由是許昌各區、縣積欠應付款項，導致「運轉壓力太大，待資金到位再恢復新冠核酸檢測工作」。

不久，陝西省西安市多個核酸檢測站疑似被自家「大白」（核酸採樣等防疫人員）貼上白底黑字的抗議布條，內容直指西安中美弘康醫檢所「偷稅漏稅」、「出結果慢」及「拖欠工資」，因此暫停對一般民眾的核酸檢測業務。

財新網報導指出，在中國媒體廣為報導引起關注後，經上述兩地地方政府介入，兩家檢測機構已陸續恢復運作。但這一現象顯示，中國基層政府拖欠核酸檢測機構費用，而檢測機構拖欠員工工資，成為今年中國核酸檢測業的縮影。

報導提到，今年以來，各地只要出現疫情就展開大規模核酸檢測，連低風險地區也實施「常態化」核酸檢測，加上中國國家醫保局又要求核酸檢測費用由地方政府承擔，導致核酸檢測企業應收帳款全面暴增。但財政早已不堪重負的基層政府，卻因此一面組織核酸篩查，一面拖欠檢測機構費用，成為普遍現象。

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根據報導，以陸股上市公司、核酸檢測龍頭「迪安診斷」為例，今年前3季營收達156.3億元，淨盈餘24.3億元，年增分別達67.4%及107%，但都只是帳面數字。因為同一期間的應收而未收帳款就達107.5億元。且因核酸檢測業務規模擴大，成本上升，經營性現金流淨額也從2021年底的4.74億元，驟降到9月底的0.53億元。

報導指出，鑑於今年來光是前述9家最大的核酸檢測機構就被積欠362億元，導致中國經濟形勢差、地方財政緊張的地區，紛紛出現嚴重的核酸檢測費用拖欠情事。這也使得越來越多的地區在越來越大的財政壓力下，只能取消免費核酸檢測措施。（編輯：周慧盈）1111111