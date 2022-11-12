中國單日破萬例再攀高 優化20條頒布各地仍見加碼防疫亂象[影]

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（中央社台北12日電）中國官方今天通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）1萬1950例，本土1萬1803例。當局昨通報，新增染疫數10日破萬後續攀高，頒布的優化防疫措施仍無法消弭各地加碼防疫亂象。

中國衛健委上午通報，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1504例，境外輸入病例52例；本土病例1452例中，廣東760例，重慶160例，河南107例，內蒙古88例，山西75例，北京68例等。

新增無症狀感染者1萬446例，境外輸入95例，本土1萬351例中，廣東2996例，河南2057例，內蒙古1190例，重慶1081例，新疆693例，甘肅368例，青海354例，河北327例，黑龍江245例，山西172例，山東139例等。

截至11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1萬919例（其中重症病例24例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例27萬257例；尚在醫學觀察的無症狀感染者6萬8842例（境外輸入1127例）。

今年4月也就是上海封城期間，中國當時通報每日新增染疫數屢屢破萬甚至2萬餘，而自4月30日通報29日新增1萬793例後漸減至數千甚至更少。

如此持續逾半年後，10日新增又破萬達1萬729，11日新增染疫數再攀高增千餘。

雖然當局昨天宣布優化防疫20條措施，嚴禁隨意封控等防疫一刀切的層層加碼亂象，不過推特帳號「巨興茂」的網友上傳多則影音顯示，這波疫情重災區廣州市海珠區因執行封控，民眾依然買不到油鹽等民生物資。

網友巨興茂發文說，現在海珠亂，網上買菜買不了，酒店隔離回來的人也不讓進村。

還有8歲童發燒卻無人協助送醫，孩子的母親迫於無奈，只能向把守出入大門並穿著防護衣的大白下跪磕頭痛哭，大白們仍無動於衷。

不只民眾怨聲載道，身處防疫第一線的廣州市醫護人員也是叫苦連天，巨興茂上傳醫護大吐苦水的影音，開口就說快要崩潰撐不住，甚至泣不成聲，頻頻拭淚。

「北京之春」雜誌主編胡平在美國自由亞洲電台（RFA）發表評論文章指出，目前中共的動態清零，可說是騎虎難下且進退兩難。

他說，中國拒絕進口效力更高的外國疫苗，導致民眾的免疫力低，要使中國擺脫疫情，恢復常態，首先就要糾正中共當局的錯誤。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111112