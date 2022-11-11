中國優化防疫20條：嚴禁隨意封控 重症不得拒診

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（中央社記者邱國強北京11日電）中國官方今天藉由新版20項防疫優化措施，宣示加大對地方「層層加碼」、「一刀切」整治力度，嚴禁隨意靜默管理、封控、長時間不解封；且對危重患者不得以任何理由推諉拒診。

新措施並宣示，要加強封控隔離人員服務保障。各地要建立「生活物資保障工作專班」，及時制定完善生活必需品市場供應、封閉小區配送、區域聯保聯供等預案，做好重要民生商品儲備。

中共中央10日由總書記習近平召開政治局常委會，研議這20項防疫優化措施，但僅公布原則性要點。今天下午則以「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知」為名，公布具體內容。除鬆綁部分防疫措施外，也對一些弊端宣示整治。

除防疫措施作部分鬆綁外，這20項新措施並宣示加大「一刀切」、「層層加碼」問題整治力度。地方黨委和政府要嚴格執行「國家統一的防控政策」，嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為。

新措施並宣示，對上述行為加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重後果者依法依規嚴肅追責。並高效做好舉報線索蒐集轉辦，督促地方及時整改到位。國家衛健委、疾控局、教育部、交通運輸部等各行業主管部門要加強督促指導，加大案例曝光力度，確實產生震懾作用。

針對被封控民眾的權益，新措施要求各地全面探明社區常住人口基礎信息，掌握空巢獨居老年人、困境兒童、孕產婦、慢性病患者等重點人員情況並建立清單、疫情期間需求清單。優化封閉區域終端配送，明確生活物資供應專門力量，在小區內劃出固定接收點，打通配送「最後一米（公尺）」。

同時社區與醫療機搆、藥房等建立直通熱線，小區配備專車，做好服務銜接；嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，「不得以任何理由推諉拒診」，保障居民治療、用藥等需求。做好封控隔離人員心理疏導，加大對老弱病殘等特殊群體的關心幫助力度，解決好人民群眾實際困難。

至於校園防控，新措施要求中國教育部和各省級、地市級教育部門成立工作專班，逐一清查校園「隨意封控、封控時間過長、長時間不開展線下教學、生活保障跟不上、師生員工家屬管控要求不一致」等突出問題，並督促整改，整治防控不力和過度防疫問題。

在企業和工業園區防控方面，各地要採取「一企一策」、「一園一策」制定疫情防控處置預案。要嚴格返崗人員涉疫風險核查，確認健康後方可返崗。發生疫情期間要全力保障物流通暢，不得擅自要求「事關產業鏈全局和涉及民生保供的重點企業停工停產」，落實好「白名單」制度。

新措施針對諸如風景區等可能產生滯留人員的地區規定，要及時精準劃劃定風險區域，對不在高風險區的外地人員，在評估風險後允許離開，避免發生滯留，返程途中做好防護。較多人員滯留處要專門制定疏解方案。目的地要「增強大局意識，不得拒絕接受滯留人員返回」，「既要避免疫情外溢，也不得加碼管控」。（編輯：曹宇帆）1111111