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上海疫情單日增10例 部分區域取消核酸大篩查

2022/11/13 10:48
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（中央社記者李雅雯上海13日電）上海市COVID-19本土疫情單日新增確診病例1例、無症狀感染者9名，均在隔離管控中發現。因應國務院聯防聯控機制發布新制，徐匯區宣布，原定全員核酸檢測大篩查取消。

上海市政府官方帳號「上海發布」13日發布疫情概況。12日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例1例、新增本土無症狀感染者9名，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例2例和境外移入無症狀感染者26名。

官方說明，本土新增確診病例為先前報告無症狀感染者的密切接觸者，在隔離管控期間核酸檢測結果異常。

官方表示，多名本土無症狀感染者為先前感染者的密切接觸者；另有一名本土無症狀感染者為外省返滬人員，經外省市協查通報，抵滬後被落實隔離管控，期間核酸檢測結果異常。

因應國務院聯防聯控機制「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知」，官方透過「上海發布」指出，已經啟動具體工作方案制定，後續將及時向社會發布；另據國家和上海市疫情防控有關規定，風險區調整為高、低兩類，不再新增劃定中風險區。

徐匯區於12日晚間8時許宣布，配合區域防控情況，原定13日展開的全區全員核酸篩查取消。為了滿足常態化核酸檢測需求，將在每週四、日安排核酸檢測服務進小區；每週一、三、五進商戶、辦公大樓。

浦東新區新場鎮也宣布13日原定全員核酸檢測大篩查取消。其他行政區則尚未公布相關訊息。（編輯：唐佩君）1111113

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