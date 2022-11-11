優化防疫20條發布 中國股匯市聞訊大漲
2022/11/11 18:09
（中央社台北11日電）中國今天發布優化疫情防控20條，放寬多項防疫措施，大陸股匯市午後聞訊大漲，房地產板塊掀漲停潮，上證指數一度升破3100點。人民幣兌美元匯率直線拉升，在岸人民幣兌美元收盤大漲近2%。
綜合第一財經、新浪財經報導，受到美股暴漲激勵，A股三大指數今天都開出高盤，但其後震盪拉回。午盤後，中國國務院聯防聯控機制發布優化疫情防控20條措施，A股聞訊漲聲再起，滬指一度升破3100點關卡。
類股中，政策作多的房地產板塊午後掀漲停潮，綠地控股、濱江集團、陽光城、新城控股等近20股漲停。
相形之下，防疫概念股淪為空頭標的，醫藥股午後大幅跳水，眾生藥業從漲停被打至跌停；康希諾跌逾15%；泰林生物、賽諾醫療跌逾10%；多股重挫。
下午收盤，滬指報3087.29點，漲1.69%；深成指報11139.77點，漲2.12%；創指報2405.32點，漲2.04%。個股漲多跌少，超過2800支個股收紅。兩市成交額突破人民幣1.2兆元（約新台幣5.26兆元）。
人民幣兌美元匯率延續近期上漲氣勢，中國央行今天報人民幣兌美元中間價為7.1907，較昨天大升515點，升幅創5月23日以來最大。在岸人民幣兌美元早上開盤報7.1840，突破7.2關卡。
下午2時，官方發布優化疫情防控20條，人民幣兌美元匯率跳空大漲500點。其中，在岸人民幣兌美元一度升至7.0882，下午收盤報7.1106，較上一交易日大漲1368點，漲幅近2%。
離岸人民幣兌美元匯率昨天大漲1220點，收復7.2關卡後，今天以7.1533開出；下午2時受消息激勵，一度飆升至7.055。至截稿報7.1196。（編輯：楊昇儒）1111111
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