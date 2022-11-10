鄭州航院近3萬人限制離校 缺乏物資請求各界支援

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（中央社記者邱國強北京10日電）河南省鄭州市內不少地區陷入因疫封控，鄭州航空工業管理學院校友總會日前發表公開信，指學校近3萬名師生被封在校內，「資金吃緊，物資短缺狀況日益突出」，請求各界支援。

人民日報健康客戶端（app，應用程式）報導，經過查證，這封題為「致全體校友、社會愛心人士的公開信」所指的內容，已獲得校內教師證實為真。

信中指出，鄭州航校疫情防控形勢嚴峻複雜，「學校迅速啟動了應急響應機制，近3萬名師生被封在校，實行『靜默管控』」。「目前我校疫情防控到了『最關鍵，最吃勁』的階段，各類防疫物資、生活物資消耗巨大，資金吃緊，物資短缺狀況日益突出」。

這封公開信並向校友及「社會各界愛心人士、愛心企業及社會組織」，發出「捐款捐物的募捐倡議」。並承諾嚴格管理受贈資金和物資，所有善款善物全部用於疫情防控工作，並主動接受廣大校友、社會各界的監督。信末則公布接受捐款捐物的帳號和地址。

根據報導，鄭州航院一名楊姓教師9日傍晚受訪時表示，網路上流傳的公開信內容屬實，學校靜默管理已經持續了1週多時間。現在學生都在校內網路上課，學校缺乏防疫物資以及生活用品。

楊姓教師指出，如今全校學生都不允許離校，老師和工作人員會送餐到每個學生宿舍，老師也在學校和學生一起，「需要的防疫物資就是給老師和工作人員用的」。

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鄭州是近期中國COVID-19本土疫情較嚴重的地區之一，但當地政府的封控措施出現過渡防疫現象，日前曾遭中國國務院聯防聯控機制記者會二度點名批評。事後，鄭州市政府向市民致歉，並承諾對防疫措施進行整改。

目前鄭州本土疫情仍處於高原期，9日全天共新增確診病例177例，另有無症狀感染者1052例，總計感染1229例。而在中國嚴厲的「動態清零」防疫政策下，單日新增4位數的病例已被視為嚴重級別。（編輯：張淑伶）1111110