最後清零國度2 / 高壓清零防疫外國人受不了 在上海台灣人離職返鄉創業

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中國是目前唯一仍堅守清零政策的主要經濟體，採取隔離、封控、大規模核酸檢測等措施，一旦發現1起病例，動輒封控千人；極端做法讓台灣人、外籍人士相繼離開。由於入境仍需集中隔離，也讓不少海外中國人將近3年回不了家。

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（中央社記者李雅雯上海10日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐近3年，多國選擇與病毒共存、逐步開放邊境，中國則堅守清零政策。嚴苛防疫壓力催生轉機，部分在滬台灣人開始思考生涯規劃，收拾行李轉身回家去。

中國清零政策奠基於「外防輸入、內防反彈」原則，入境中國必須集中隔離，生活得要配合常態化核酸檢測，也要習慣小區、樓房動輒封控「不出家門」。這般生活方式使不少外國人士「受不了」，選擇離開中國。

一名離滬回台工作人士告訴中央社記者，上海封城不是讓自己決定離開的原因，「只是剛好因為這件事情覺得回台灣工作可以是個選項」，恰好那時候也有合適的工作選擇在台灣；此外，他也在這波疫情中有些思考，認為應該多花時間和家人、朋友在一起。

他說，上海封城期間的不確定感、焦慮感很重，在那段時間真的不知道什麼時候會是盡頭，尤其很擔心若是染疫必須被送到方艙設施。

一名美妝產業工作者說，2020年在台過農曆春節期間，武漢疫情大爆發，家人非常反對回到上海，公司也不願意接受長時間居家工作，考慮家人身體狀況欠佳，於是決定離職、返鄉創業。

他說，在中國看到了非常多很年輕、有活力的品牌敢衝、敢與外商大牌競爭，有種「有為者亦若是」的憧憬，決定也給自己一個機會，回台灣創業做品牌。

「回頭看，也算是因為疫情給了自己一個大破大立的機會」，他說，與其說疫情的發生是最後一根稻草，更像是給了自己一個證明機會，證明在台灣打拚也不一定會比較差，疫情這個轉折反而讓自己有勇氣去做出改變。

另有一名在滬人士說，身邊有些到中國開疆闢土事業的第一代台商都順著這波回台灣退休了，一來是沒有接班人；二來是確實承受不了這邊的防疫政策。

台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆表示，台灣人海外就業選擇中國的占比持續下降，疫情因素僅是小部分，主因是很多台商現也不以中國為主要基地聚點，有些重心逐漸轉移到東南亞，人才也會跟著移動。

辛炳隆指出，在中國工作發展一陣子的台灣人，由於基礎都在那兒，基本上仍會繼續留在那兒工作；甫畢業的社會新鮮人在多重考量下，海外就業恐不會以中國為優先選擇。中國商業環境優化很快加上人民教育程度提高，台灣人在當地就業優勢其實也不若過往。

台灣主計總處2021年12月發布統計資料，台灣人赴中國（含港澳）工作人數占比逐年下降。2020年赴中工作人數24.2萬人，占全部海外工作人數48.3%；10年前、2010年赴中工作人數42.3萬人，占全部海外工作人數61.7%。（編輯：張淑伶）1111110