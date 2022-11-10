最後清零國度3 / 卡關隔離天數 海外中國人3年沒回家

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中國是目前唯一仍堅守清零政策的主要經濟體，採取隔離、封控、大規模核酸檢測等措施，一旦發現1起病例，動輒封控千人；極端做法讓台灣人、外籍人士相繼離開。由於入境仍需集中隔離，也讓不少海外中國人將近3年回不了家。

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最後清零國度（中央社記者李雅雯上海10日電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策促使外國人離開；隔離措施也讓一些海外工作中國人回不了家，有人錯過老父最後一面，隔著海洋淚眼相送；有人談好的婚事先擱著，最後卻散了。

疫情肆虐近3年，多國選擇與病毒共存、開放邊境，中國嚴守「外防輸入、內防反彈」原則，入境中國仍得完成隔離天數7+3，期間必須配合多次採樣執行核酸檢測。這般隔離措施讓許多海外工作中國人未能返鄉，一別即3年。

一名現年51歲男子在四川老家育有兩名孩子，他在海外工作時間長達20年，外出打工就是為了掙錢。他對中央社記者表示，從2019年底疫情爆發後到現在，已經3年沒有回家。

錯過90歲父親最後一面是他滯留海外期間最遺憾的事情。他說，當時家人打了視訊電話，接起來那刻人還在工廠某個角落，聽到這個消息後，只能躲進廁所哭，一直哭、一直哭，哭完又趕忙上工，「但我什麼都不能做，只能透過電話交代家裡的事情」。

他提到，公司有提供1年1張來回機票，但是先前中國隔離天數高達21天，倘若超過可用休假得扣薪水，返鄉成本太高，只能選擇不回去。隔離天數降到7天才是可接受的範圍，否則集中隔離費用太高，「我們負擔不起」。

他認為，各國都走向了開放，中國應該也要調整放寬，尤其是長期在海外工作的中國人，這3年沒回家，沒辦法做健康檢查；家人過世，也不方便回去處理，「我覺得疫情已經不像一開始這麼可怕，政府應該要考慮放寬隔離」。

一名海外駐廠人資管理人員說，聽過不少廠區內中國人由於隔離措施未能返鄉的悲傷故事。有離鄉背井婦人3年沒能回家過春節，每次接到家中孩子來電問「媽，你什麼時候回家」，都只能強忍淚水說「快了，快了」。

他說，也有年齡在30出頭女性，本有論及婚嫁對象，談到準備要辦婚宴了，卻是卡關疫情，未能返回中國，雙方協議婚事暫且擱著，擱著、擱著加上遠距離，兩人感情最後也是走不下去。（編輯：張淑伶）1111110