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內蒙社區因防疫封死大門 婦女墜樓延誤搶救喪命

2022/11/5 16:25（11/5 17:23 更新）
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中國內蒙古自治區呼和浩特市4日一名婦人墜樓，但因防疫焊死大門未能及時搶救不幸喪命。（圖取自香港01網頁hk01.com）
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（中央社台北5日電）中國又傳因防疫封控衍生的次生災難。4日晚間，內蒙古自治區呼和浩特市新城區一棟公寓住宅，因防疫焊死大門，以致有個婦人墜樓未能及時搶救不幸喪命，上傳的錄音檔紀實引發民眾公憤。

據河南頂端新聞與香港網路媒體01今天報導，4日晚一則微信群的錄音檔在YouTube等平台廣傳，有個女孩的媽媽墜樓，她哭求打開社區大門。呼和浩特市疫情嚴峻，這對母女居住的社區大門被鐵皮焊死。

女孩哭喊：「來人啊你趕緊把單元門打開，把單元門打開！求求你們了快點把門打開！」、「我媽媽是不是沒有了呀？」十分淒厲且悽慘。

報導說，住在對面的學生小紀（化名）說，事發當下，「我聽見咚的一聲，後來才知道那是人跳下去了……女孩哭得撕心裂肺，一直在喊媽媽，可是這個小區一直不給開燈，也不開門，對面的住戶都在喊開門、開門」。

另有住戶說，左鄰右舍都看到墜樓躺在地上的婦女，但10多分鐘後，物業才來開門，總算鐵皮門打開，女孩看到媽媽已是天人永隔痛哭失聲，若干沒確診民眾打算出門伸援也被制止。

網傳截圖顯示，不少住戶抨擊「6點15分就打電話了，6點50分（救護車）還不來」，甚至物業不許住戶晚上開燈，為方便救援，還是民眾自發打開手機的手電筒功能協助照明。

頂端新聞詢問民警，為何物業待事發過了10餘分鐘才打開鐵皮門，警方則回以「無可奉告」，根據呼和浩特市公安局新城區分局發布的警情通報，死者55歲患有焦慮障礙，已排除他殺可能。

香港01報導指出，網友盛傳，死者墜樓時身穿外套疑似剛返家，懷疑她的死與回家後發現家中物品遭「入戶消殺」有關，並說「疫情下工作也沒了，返家後發現家裡的東西都被丟了，真的很難受」，但上述說法官方未證實。

基於貫徹當局清零政策，在中國常見因防疫而以「鐵絲」鎖門甚至把門焊死，上個月中國國家疾控局傳防司司長員雷正龍曾說，採取集中或居家隔離措施時，不得採取外鎖門的方式。

但上有政策下有對策，許多小區為求管理方便，仍然把社區大門上鎖，或是把樓棟大門外加鐵皮，以免人員進出。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111105

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