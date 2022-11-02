蘭州3歲童因封控搶救不及 疫情次生災害不斷

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中國防疫次生災害不斷。甘肅蘭州一名3歲幼童一氧化碳中毒死亡，家屬稱因疫情管理，社區人員不肯放行就醫，但救護車超過1小時才到。（圖取自蘭州公安七里河分局微博weibo.com）

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（中央社台北2日電）中國防疫次生災害不斷。甘肅蘭州一名3歲幼童一氧化碳中毒死亡，家屬稱因疫情管理，社區人員不肯放行就醫，但救護車超過1小時才到。許多網友對此感到悲憤，稱「疫情三年，男孩一生」。

在不滿輿論網上發酵後，蘭州市七里河區應急管理局和蘭州公安七里河分局1日晚間通報這起事故。

警方表示，1日下午1時43分，蘭州市公安局接到民眾求助，稱有2人在家中昏倒，其中1名兒童已無呼吸。分局即派警到場處置，協助民眾於1時57分將2人送往醫院救治。其中，兒童搶救無效死亡，1人在醫院接受治療，生命徵象平穩。經走訪調查、現場勘查及死者血液檢驗鑒定，為使用液化氣灶不當，造成一氧化碳中毒死亡。

不過，根據財新網，死亡男童的父親則有不同說法。

一氧化碳中毒的2人是蘭州疫情封控小區里的3歲男孩和他的母親。這名父親表示，1日中午12時左右，他妻子使用液化灶燒水洗澡后，摔倒在地不省人事，出現痙攣、抽搐現象。他立刻跑去關火並將妻子抱到臥室床上搶救，同時撥打120電話求救，但打了6、7次電話都沒打通。

12時20分左右，正在臥室床上午睡的孩子醒來，問了一句話隨即就躺下沒有了聲息，當時男孩父親並未留意到異常。經過約20分鐘的搶救，妻子臉色好轉，呼吸開始平穩，此時才發現看似睡著的孩子已經不省人事，臉色通紅，大小便失禁。他馬上對孩子搶救，並開始在小區微信群內求助。

下午1時15分左右，因搶救效果不明顯，這名父親抱著尚有呼吸的孩子衝出家門，想去附近醫院急救，但由於疫情封控，小區巷子口設了鐵皮路障，防守人員拒絕放行，稱外出就醫需取得社區同意。

之後，這名父親多次撥打社區和120電話，小區居民也一起幫忙聯系救援。終於在下午1時23分，有人撥通了120，但等了超過半小時，救護車仍未到來。這時候孩子還有呼吸。

下午2時許，在熱心居民的幫助下，男孩父親翻越了欄桿，帶孩子衝到了馬路口。他詢問工作人員能否緊急用車，對方表示需要向上級請示，並說就醫必須等待救護車。

最終在工作人員的幫助下，大約下午2時30分許，這名父親攔到一輛計程車，10幾分鐘就到達了醫院；約在同一時間，救護車也抵達了小區。救護車人員解釋，因為救護車太少，很久才調到了可用的救護車。之後，救護人員對孩童的母親急救。

下午3時整，醫院宣布孩子搶救無效死亡，其母親則是生命徵象平穩。

報導說，住在同小區的多名鄰居認為，小區從十一假期後封控至今，社區內物資保障、緊急就醫管道一直不夠通暢，突發情況處理也很不及時，才最終釀成此次悲劇。

據甘肅省衛健委通報，10月31日，甘肅省新增確診病例3例，新增無症狀感染者31例，均在蘭州市。

在社群平台微信上，不少網友轉發有關此事文章，認為疫情已經第3年，這類因防疫阻礙就醫的悲劇仍不斷發生，並感慨這次逝去的小生命「他還沒見過不戴口罩的世界」、「疫情三年，男孩一生」。（編輯：張淑伶）1111102