心理問題成封城次生災害 4成上海人現抑鬱情緒

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）上海封城超過1個月，除了民生物資問題外，心理問題也逐漸浮現。據統計，過去30天內上海市民搜尋「心理諮詢」等關鍵字的情形大幅增加253%，整體負面情緒達兩年內高點。

上海COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情雖然已有趨緩，然而解封之日遙遙無期，長期的居家隔離、物資的短缺、收入的損失、對病毒傳播的恐懼，都讓這座城市裡的居民承受莫大壓力，長期下來，心理問題也逐步浮現。

根據百度指數顯示，今年3月以來，上海居民在網路上搜尋「心理諮詢」等關鍵字的情形逐漸上升。最近30天，搜尋熱度較去年同期大幅上升253%，顯示越來越多的上海居民面臨疫情時，心中滿懷擔憂與不安。

微信公眾號「照路明」近日公布一份針對1021名上海市民進行的「上海居民疫情心理狀況」調查顯示，上海市民的身心處於緊繃。今年4月的心煩指數達到3.7分，超越了2020年初疫情剛開始爆發的3.42分；焦慮指數3.6分，雖然低於2年前的3.97分，仍是2年來第二高分。

這份調查中同時以抑鬱篩查量表分析受訪者的情緒，結果顯示，4月以來，超過4成的上海居民呈現出抑鬱情緒，具體表現為頻繁地感到低落、無望，以及凡事缺乏興趣與樂趣的情緒。

中央社記者訪問到一名正在上海工作的台灣設計師糖糖（化名）。持續在服用抗憂鬱藥物的糖糖坦言，過去1個月內明顯感受自身的情緒困境加劇，原本使用藥物的劑量已逐步降低，但是封城開始沒有多久後又恢復到之前正常的劑量。

糖糖認為，上海封城下，除了物資供給出現問題，影響最大的還是自由被限縮造成日常生活被改變，不只是工作模式，還有人際交往，許多朋友已經整整1個月見不到面了。「我最近和在台灣的主治醫生線上對話的頻率增加了不少，在這樣的情形之下非常需要來自外界而且是可以信任的支持」。

她說自己並不是特例，有一些跟她有相同情緒困擾的朋友，在封城期間的情況加劇，吃不好、睡不好都是小事，甚至有人出現「非常負面」的想法。

隨著全球COVID-19疫情已蔓延超過2年，心理問題已視為疫情次生災害的一部分。根據一份2021年發表在醫學期刊刺胳針（The Lancet）的研究顯示，疫情擴大了重度抑鬱症和焦慮症的人口。2020年間全球約新增了5300萬例重度抑鬱症和7600萬例焦慮症患者。

另據中國疾控中心醫生周脈耕的研究團隊於2021年發表在「英國醫學期刊」（BMJ）的研究顯示，疫情地區的民眾在飽受情緒困擾後，可能嘗試輕生等危險行為。以2020年爆發疫情的武漢為例，疫情爆發的前3個月，武漢的自殺死亡率增加了66%，這個數字顯示疫情帶來的心理壓力，也反映了更嚴格的公共管控措施之下，社會對心理健康的支持不足。（編輯：李雅雯）1110505

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