上海封控近一個月 民間拜起「跑路天后」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）上海封控近一個月，期間發生各種防疫亂象，除了移民諮詢暴增外，上海人開始拜起作家張愛玲，稱她為「跑路天后」，藉此抒發不滿。

張愛玲1920年出生於上海，1949年中共建政，儘管一開始備受中共政權禮遇，她仍在1952年以「繼續因抗戰而中止的港大學業」為由申請赴港，之後定居美國。

1950至1976年，三反五反、大躍進、文化大革命等政治運動，讓中國政經社環境動盪，釀出無數悲劇。而張愛玲描述中共治下的中國農村土改、三反運動的「秧歌」、「赤地之戀」則在此期間陸續出版。

在上海這波抗擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，因嚴格的防控導致的次生災害頻傳，保供物資無法送達、「買菜難」讓上海人餓肚子，以及「一刀切」的「應收盡收」政策，在在讓民眾苦不堪言。

於是，上海人開始拜起張愛玲，並稱她為「跑路天后」，遙想她當年若不「潤」（Run的中文諧音，在上海封控期間成為爆紅字），會遇上甚麼迫害。

在微博上，有網友貼上張愛玲的照片，並寫上「拜祖師爺」、「祖師爺保佑我」，或是「拜了能保佑我潤嗎」等留言。這些均反映了上海民眾對官方防控的不滿情緒。

現居德國的中國知名時事評論家長平在德國之聲網撰文指出，人們應該讀一讀張愛玲描述飢餓的「秧歌」，因為「秧歌」與當下上海的境遇密切相關。

長平表示，「秧歌」不僅講述了一個政權製造的饑餓和迫害等人權災難，還揭露了這個政權怎樣看待底層的苦難，怎樣留下「正確的集體記憶」。這無疑是一部傑出的政治小說，直截了當地講出了張愛玲的政治觀點。

長平也提及，張愛玲選擇離開，但與她背景相似、留在大陸的作家蘇青、關露、周瘦鵑等人，大多沒有躲過殘酷的政治迫害。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1110421