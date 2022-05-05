上海再傳疫情次生災害 一韓國人在家中死亡

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）上海再傳疫情次生災害，據外媒報導，一名外派至上海的韓國人在自家死亡。韓國駐上海總領事館已介入參與調查，並要求中方查明死亡原因。

上海封城至今，除了對於「動態清零」政策的質疑與爭論，對於次生災害的討論也未曾停過。

韓國朝鮮日報報導，一名住在上海閔行區一間公寓的40多歲韓國籍男子陳屍家中。根據社區的物業人員表示，該名男子是獨居，因為近日沒有參與社區的核酸檢測，因此上門查看，才發現已經死亡。

這起事件引起上海的韓國僑界議論，韓國駐上海總領事館已介入參與調查，並要求中方以公正、中立的態度查明死亡原因。

根據法國國際廣播電台中文網引述一名在中國經商的韓國商人柳在潤指出，這名男子的死因目前還不清楚，據說有心臟問題，但「我相信即使他有心臟病，如果沒有疫情管制，他就不會死。」

柳在潤進一步說明，據他所知有許多在上海的韓國學生、居住在郊區或是華人居住區的韓國人正面臨許多問題，「我一直呼籲韓國領館幫助他們，但是，他們的工作是遠遠不夠的。」

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報導中提及，近期一份民調顯示約80%在上海的外國人希望離開中國。柳在潤表示就他的觀察「這個比例應該是正確的，因為大家都受不了了」。不過，希望走不一定就能走。

據自由亞洲電台日前報導，韓國駐上海領事館曾發函給復旦大學，信中提及隨著封控時間延長，不少韓國留學生在精神上極度恐慌和無助，在韓國的家長也十分擔憂。陸續有留學生向領事館求助，強烈表達想要返回韓國的願望，因此希望復旦大學「盡快批准自願提出申請、符合乘機條件的學生回國」，並且與領事館共同協助學生「準備好48小時核酸檢測報告等出國所需材料」。（編輯：周慧盈）1110505