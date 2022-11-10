最後清零國度1 / 國際大城因疫失色 上海入境大減600萬人次

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中國一線城市上海市國際旅遊入境人次在COVID-19疫情後驟減，2022年比起疫情前的2019年少了93.4%。圖為虹橋機場2號航站樓，人流稀少。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月10日

中國是目前唯一仍堅守清零政策的主要經濟體，採取隔離、封控、大規模核酸檢測等措施，一旦發現1起病例，動輒封控千人；極端做法讓台灣人、外籍人士相繼離開。由於入境仍需集中隔離，也讓不少海外中國人將近3年回不了家。

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最後清零國度（中央社記者李雅雯上海10日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐近3年，多國選擇共存病毒、逐步開放邊境，中國仍是堅守清零政策。一線城市上海市國際旅遊入境人次在疫情後驟減，3年大砍93.4%。

由於集中隔離要求、航班數量減少等因素，入境中國人數大減。上海市統計局國際旅遊入境人數統計資料顯示，在疫情發生前，2019年1至9月期間，入滬人次（含台灣、港澳、其他外國人）達652.73萬人次；2022年1至9月期間僅剩42.79萬人次，大砍609.94萬人次，減幅高達93.4%。

分析統計資料可發現，2019年1至9月期間，台灣人入滬人次為95.94萬人次；2022年1至9月期間，台灣人入滬人次僅剩10.64萬人次，較2019年同期驟減88.9%。

這份統計資料為按月發布，今年2至5月份資料卻為空白，這段期間恰為上海疫情升溫、採取封城措施期間。

一名固定赴滬出差人士告訴中央社記者，由於疫情發生，公司中斷了過往例行性赴滬拜訪企業行程，目前仍在評估有否恢復赴滬出差需要。

他說，關於公司的考量，一方面是清零政策執行下的封控措施實在太極端；二方面是這段期間已經摸索出另一套作業模式，或可取代原先作法。

上海市統計局定義「國際旅遊入境人數」為，赴上海參觀、訪問、旅行、探親、訪友、休養、考察、參加會議或從事經濟、科技、文化、教育、體育、宗教等活動的外國人、港澳、台灣人數；不包括來上海常住1年以上的外國專家、留學生等。（編輯：張淑伶）1111110