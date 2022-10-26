經濟學人：疫情、成本及地緣政治 逼蘋果分手中國

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國「經濟學人」報導，疫情、成本和地緣政治情勢迫使蘋果公司（Apple Inc.）與中國脫鉤，這不僅是蘋果公司一大轉變，也象徵世界經濟重新洗牌，印度與越南將成最大受惠國。

報導指出，蘋果過去20年營收增長70倍、股價翻漲600倍，市值達到2.4兆美元，這項非凡成功的部分原因在於重押在中國的賭注。

蘋果將希望寄託於中國的工廠，這些工廠現在生產超過90%蘋果產品並吸引中國消費者買單，蘋果在某幾年有多達1/4收入來自中國，但現況正在發生變化。

2019年以來從未現身中國的蘋果執行長庫克（Tim Cook），正在尋找新的合作夥伴。

今年5月庫克在蘋果古柏迪諾（Cupertino）總部接待越南總理范明正（Pham Minh Chinh），明年更計畫在印度開設首家實體店面。

報導指出，越南和印度成為蘋果戰略轉變的主要受益國，2017年蘋果在這2國共有18家大型供應商，去年已增至37家。

摩根大通（JPMorgan）預測，目前雖然只有不到5%的蘋果產品在中國境外製造，但2025年將攀升至25%。

對於分散運營風險的急迫需求，是蘋果公司倉促行事的主因。

20年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情癱瘓供應鏈，讓成衣業者強化在中國以外的產線。這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，替科技公司上了同樣的一門課。

今年上半年因上海封城，台灣公司廣達的一間工廠被迫暫時關閉，這家工廠據信生產蘋果大部分的MacBook，消費者不得不等上好幾個月。

摩根大通科技產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）表示，避免這類混亂發生，是蘋果調整供應鏈的「主要驅動力」。

另一項動機是控制成本。過去10年，中國平均薪資漲了1倍。日本貿易振興機構（Jetro）調查顯示，2020年中國製造業工人月薪平均530美元（約新台幣1萬7039元），約是印度或越南工人的2倍。

印度糟糕的基礎建設、道路和電力網絡是阻礙發展的絆腳石，但印度政府透過補貼讓合作協議更誘人；越南也提供退稅、租稅減免和自由貿易協定，但與簽證、海關有關的官僚作風仍是痛點。

同時，蘋果漸漸將當地人視為潛在客戶，尤其在全球第2大智慧型手機市場的印度。蘋果今年7月的報告指出，在iPhone銷量這個「引擎」的驅動下，蘋果過去一季在印度的收入，比去年同期成長近1倍，削弱了中國作為消費市場的相對重要性。

中美之間日益緊張的局勢，使得在中國做生意愈加困難。中國政治敏感性的提高，也增加了許多方面的摩擦。這也指向了蘋果轉變的最後一項、但可能是最重要的原因「地緣政治」。

問題在於，蘋果實際將產線移出中國後，是否真能避免未來的制裁。因為儘管蘋果在中國境外生產零件，但同樣得依賴中國企業來製造。

立訊精密（Luxshare）、歌爾聲學（GoerTek）和聞泰（Wingtech）等中國製造商，在中國境外的蘋果業務中所占比重愈來愈大。

印度媒體9月報導指出，印度政府可能允許部分中國企業在印度設廠。

摩根大通認為，2025年中國企業在iPhone電子零組件產量所占比重，將從今年的7%上升到24%，更預測它們未來3年內將持續增加在蘋果各類產品產量所占比重。

中國境外的中國製造商會成為美國制裁的目標嗎？英國資產管理公司Impax分析人員認為，目前不太可能，因為「沒有任何可替換的（供應）廠商具有相同經驗水準、效率和成本效益」，切斷這些供應商會傷害美國公司。

不過，隨著時間推移，未來可能出現變數。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1111026