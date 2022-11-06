北京馬拉松2萬人疫情下開跑 民眾：只許州官放火

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（中央社台北6日電）中國今天新增4420例本土病例，防疫鬆綁期待落空，廣州疫情3年來最嚴峻，但今天北京馬拉松登場2萬人齊聚跑步，有民怨指只許州官放火百姓不能點燈，也有人認為這是恢復正常生活的希望。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，5日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共4610例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例單日新增4420例、境外移入190例。

其中新增本土確診523例，包括廣東252例、北京43例、內蒙古43例、重慶40例、山西35例、新疆23例等；另本土無症狀感染3894例，主要為新疆92例、廣東90例、雲南63例、陜西53例、四川51例、湖北49例、內蒙古36例等。

當天新增病例以廣東1582例及內蒙古692例居多。

其中廣東廣州市新增1325例居首，廣州市當局5日表示正面臨抗疫3年以來最複雜、最嚴峻的疫情，為盡快實現社會面動態清零，病例數多的海珠區自5日至7日全面強化社會面防控措施。

海珠區指這3天內嚴格控制人員流動，民眾除接受核酸檢測和緊急就醫外，原則上非必要不外出，不聚集。社區小區等實行封閉式管理。

疫情全球大流行近3年，中國國務院聯防聯控機制5日舉行記者會，官方依然堅持「外防輸入、內防反彈」總策略及「動態清零」總方針不動搖，鬆綁防疫期待落空，有中國網友失望表示從萬眾期待到萬眾無奈。

中國官方另在這場記者會上強調嚴格執行提高科學精準防控水平，指有些地方過度防疫。如河南省鄭州市隨意靜默、封城代替管控。此外還發現「個別地區」以「賦碼彈窗」的形式限制人員出行。中國網友紛紛批評北京健康寶App濫用彈窗限行無法無天，但官方卻不敢點名北京防疫過度。

此外，新京報報導，2022北京馬拉松今天登場，2萬名跑者以體育精神為北京馬拉松40歲生日慶生。參賽選手經查驗行程卡、健康寶綠碼及核酸後入場。

北京馬拉松活動在網路上正反意見兩極，有網友表示，「超市商店不能開門，小區封閉不能出門，健康寶彈窗不能進京，可聚眾跑步一點問題都沒有，深刻領教什麼叫只許州官放火百姓不能點燈」。

但也有許多網友表示，指這項大型活動在2020年和2021年停辦。恢復舉辦，起跑鳴槍的不僅僅是馬拉松，還有對恢復正常生活的希望。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111106