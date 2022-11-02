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上海1確診者曾赴迪士尼 官方擴大篩檢44.2萬人

2022/11/2 10:57（11/2 11:51 更新）
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上海10月31日發現1例本土確診病例，足跡涉及迪士尼樂園。圖為當日上海迪士尼園區內遊客。（路透社）
上海10月31日發現1例本土確診病例，足跡涉及迪士尼樂園。圖為當日上海迪士尼園區內遊客。（路透社）
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（中央社記者李雅雯上海2日電）上海市疫情單日增加本土確診病例1例。10月31日在隔離管控外社會面發現1例本土確診病例且其足跡涉及迪士尼樂園，官方表示，疫調篩查相關人員累計達44.2萬人，檢測均為陰性。

上海市政府官方帳號「上海發布」2日發布疫情概況。1日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例1例，在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例8例、境外移入無症狀感染者21名。

官方說明，這名本土確診病例居住於浦東新區，在閉環管理重點人員例行核酸檢測中發現異常。經過市、區疾控中心複核後，核酸檢測結果為陽性，診斷為確診病例；截至目前未發現這名病例與迪士尼相關病例有關聯。

先前迪士尼樂園因為有陽性感染者足跡在10月31日緊急閉園，入園遊客就地滯留採樣核酸檢測，核酸檢測結果呈現陰性才得以離開；當天晚上10時30分園區內遊客全數離開。

官方指出，截至2日上午8時，迪士尼樂園疫調累計排查管控相關人員2萬106人，核酸檢測結果均為陰性；擴大篩查人數累計44.2萬人，核酸檢測結果也均為陰性；採集環境樣本334件，核酸檢測結果同為陰性，相關環境均落實消毒。

「為啥身邊都是被封的同事，病例卻這麼少」，有民眾對於動輒封控提出質疑，官方回應，陽性感染者和密切接觸者所涉場所多又複雜，根據疫情防控有關規定，所涉相關區域必須實施臨時管控措施，暫停非必要流動，對人員和環境進行篩查。（編輯：唐佩君）1111102

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