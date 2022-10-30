中國疫情復燃 商場大火附近民眾還在排隊做核酸

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（中央社台北30日電）中共20大後疫情復燃，因堅持動態清零，多地過度防疫事蹟層出不窮，南京商場大火，民眾還在附近排隊核酸，鄭州一家大型企業員工被禁主動返鄉引發討論。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，29日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2105例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例自中共20大後快速回升，單日新增來到1919例、境外移入則186例。

其中新增本土確診353例，包括廣東83例、福建41例、山西37例、四川32例及新疆29例等；另本土無症狀感染1566例，主要為新疆248例、廣東195例、福建168例、黑龍江136例、內蒙古103例、湖北96例等。

當天新增病例以廣東278例及福建209例居多；其中福建省福州市病例激增，福州市當局29日表示，本輪疫情為Omicron變異株ba.5.2進化分支，與以往毒株相比，潛伏期更短、傳播力更強、傳播速度更快，短短5天之內就出現了四代病例，自29日開始，福州全市所有縣（市）區連續三天，再開展三輪區域全員核酸檢測。

全中國各地持續堅持動態清零嚴格防疫。

香港星島日報29日報導，江蘇省南京市金盛百貨商場當日上午發生火警，現場火光熊熊，濃煙四起。大批消防人員到場。起火10多小時後，至深夜仍未救熄。網上流傳的相片顯示，火災現場數十公尺外，大批民眾仍在排隊做核酸檢測。有網民驚嘆，大火冒起的濃煙就飄到頭頂，但大家仍如常等候做核酸，「真是服了」。

另外，10月26日富士康科技集團發布聲明表示，網路流傳的「鄭州園區約2萬人確診」是嚴重不實訊息，少部分員工受疫情影響，目前園區內生產營運相對穩定，並持續做好員工安全防護 。

而陸媒第一財經29日報導，富士康的疫情牽動著河南多地政府的心，目前河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等5地發布致在富士康工作人員的公開信，表示當前疫情形勢嚴峻複雜，做好了當地戶籍員工返回家鄉的準備。各地均表示，確需返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。

禹州市強調返鄉前務必提前報備，杜絕私自返鄉，途中做好個人防護，共築禹州疫情防控銅牆鐵壁。

此外，上觀新聞28日報導，內蒙古呼和浩特市因疫情依然嚴峻，社會面尚未清零，當地高校師生眾多，封閉管理已近一個月，給校園管理、安全穩定等各方面工作帶來極大挑戰。近日當局將部分高校學生將轉運分流。

但有學生將轉運圖文發至網路上，批評轉運過程極為混亂，學生們不僅著全套防護服被困在火車上，還質疑有陽性及陰性混合轉運情形，更傳有陽性患者在車上死亡，不過當局澄清，轉運列車不是網上傳的死亡列車。（編輯：唐佩君/吳柏緯） 1111030