20大落幕中國疫情加劇 河南鄭州解封難

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（中央社台北29日電）中國官方今天公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）1658例，本土1477例。當前中國疫情並未隨著中共20大落幕而趨緩，像是河南鄭州市未如預期解封持續封控，疑因官方瞞報未吐實。

中國衛健委官網上午通報，28日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例377例，境外輸入病例53例，本土324例中，廣東63例，山西54例，新疆30例，四川23例，北京20例等。

新增無症狀感染者1281例，境外輸入128例，本土1153例中，廣東136例，新疆125例，內蒙古111例，福建94例，山東91例，青海85例，湖北70例，湖南52例，陝西51例，山西50例，黑龍江47例，河北38例等。

中共20大落幕後當局持續硬拚清零的防疫政策，不過根據美國財經媒體CNBC昨天報導，野村證券首席中國經濟學家陸挺與團隊27日公布的報告說，16日中共召開20大以來，染疫數明顯攀升，封控趨嚴但情況變得更糟。

像是在河南鄭州，11日即盛傳爆發本土疫情復燃，隔天全域靜默管理3天，當時鄭州市防疫部門斥為謠言，並送辦散播消息的民眾，7天後也就是當局改口宣布執行管控，顯見疫情加劇。

香港網路媒體01今天報導，雖然鄭州市府日前發通告稱，從17日開始起算，連續7天全員核酸檢測正常的小區，可逐步恢復正常生活秩序。

但有民眾26日透露，他的住處位於官方公告可逐漸復常的範圍之一，但他還是不能出門，離開小區需要出示24小時內核酸檢測結果，「今天早上核酸也停了，就是不想讓我們出去」，顯示情況仍不容樂觀。

另有民眾通報，若干小區通知疫情快速蔓延，「居委會、物業已淪陷，大家只要有米有麵餓不到，居家不要下樓！」

另有小區物業人員聲稱，因「突發情況」，上午暫不做核酸及物資配送，請屋主居家不要外出，也不要一直打電話催配送，請「有事找社區」、「我們自己都顧不了自己了」，並告訴屋主「有能力最好換套房子」。

對於當局的管控，民眾鄭先生說，鄭州市政府旗下官方微信公眾號的平台「還在喊口號，但原因就是他們失職」，當局害怕「被額外控訴」及節外生枝不認錯，但該負責的部門應勇於承擔，別把精力耗在掩蓋真相。

此外，鄭州也是蘋果iPhone組裝廠富士康集團的主要生產基地之一，先前富士康說，少數員工受疫情影響，否認傳聞稱2萬員工經檢測呈陽性。鄭州市官員說，疫情傳播速度較快，目前已劃50個高中風險區。

而暱稱為「追月數星」的百度帳號關注河南鄭州疫情，並發表自稱曾是調查記者撰寫的文章，當中指河南汝州一名16歲女孩在隔離點因發燒抽搐離世，汝州另一男子因核酸異常被拉走隔離，死在隔離點。

不過27日「追月數星」帳號說，文章作者接獲某某部門負責人來電飭令刪文，作者反問來電者是否曾查證他的報導，這位負責人不回答卻以權勢恫嚇稱：「我現在通知你，趕緊下架。」

不少小粉紅接著在「追月數星」帳號留言，抨擊作者是漢奸，並恐嚇誅九族等。

另據美國自由亞洲電台（RFA）28日報導，中國其他地區，包括廣州、武漢、西寧等地疫情升溫，先前新疆及西藏等地繼續實施封控。

報導說，武漢礄口方姓大學生告訴RFA，現在漢口封了好多小區，還有礄口、江漢、漢陽也是，目前凡是爆發疫情都稱為「淪陷」，實際上只是發現24例確診，空曠的風景區如東湖、磨山沒有風險也被封。

估計武漢全市約100萬居民被封控在家足不出戶。方姓學生說，江漢區的所有小賣部、中小超市、水果攤都歇業。

27日起，廣州市僅新增73例本土確診，於是海珠區，越秀區、天河區、荔灣區內多條街道，隨即被列為高中風險區域，並實施封控防控。

福建福州市先前爆發群聚感染，數百萬人上街排長隊做核酸民怨沸騰，目前當局劃出20多個中風險地區，36所大專院校封閉管理，校內師生員工不得離開校園。

蘭州、西寧、大同以及西安，近期也採取局部封控，甚至勒令蔬菜和水果店歇業，不准居民外出。

至於在上海，當地因大量境外人士染疫送隔離，防疫志工陶麗告訴RFA，境外人士一旦發現陽性，每天隔離費高達人民幣（下同）2000多元（約新台幣8800元），而且酒店不接待來自新疆、西藏和內蒙的旅客。

野村證券最新評估，截至24日，中國28個城市正實施不同程度的封控，受影響地區涵蓋2億多人，佔中國國內生產總值約25兆6000億元（約新台幣113兆）。

截至10月28日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬9037例，尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬6235例（境外輸入1095例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）