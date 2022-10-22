北京疫情浮現復燃跡象 連日通報社會面感染病例

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（中央社台北22日電）中國官方今天通報新增1006例COVID-19病例（含確診與無症狀感染者），其中本土817例；而北京似浮現疫情復燃跡象，連續兩天發現新增病例來自社會面感染。

中國衛健委官網上午通報，21日零至24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例215例，其中境外移入56例，本土則有159例，包括內蒙古33例、廣東19例、北京18例等。

另新增無症狀感染者791例，其中境外移入133例，本土則有658例，包括新疆125例、廣東74例、內蒙古67例等，北京也有1例。

在北京召開的中共20大今天閉幕之際，當地疫情似浮現復燃跡象，昨天通報新增本土17例，今天通報新增本土19例，而且連續兩天通報發現社會面感染病例。

北京衛健委昨天說，北京市疫情正處於關鍵時期，不可掉以輕心，但一些感染者不遵守防疫規定，居家隔離期間私自外出、接待來訪客人，出現症狀自行服藥未報告，延誤了早發現、早管控時機。

另有感染者隱瞞行程足跡，影響及時阻斷疫情傳播；也有感染者未嚴格遵守抵京24小時內完成一次核酸檢測、抵京後7天內不前往人員密集場所等防疫規定，導致疫情傳播。

個別單位則未徹底落實針對員工的監督管理、健康監測和健康宣教等職責，導致防疫漏洞，增加疫情傳播風險和關聯病例續發。

鄰近北京的天津市因20日增本土病例59例，宣布今天起展開全員核酸檢測。據通報，天津21日新增56例本土病例，顯示疫情仍未趨緩。

據衛健委的通報，截至21日24時，中國大陸累計報告確診病例25萬7155例，累計病亡5226例。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1111022