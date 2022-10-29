中國歐盟商會主席：中共20大象徵改革開放結束

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（中央社記者邱國強北京29日電）中國歐盟商會主席伍德克表示，中共政治局新常委名單「令人吃驚」，中共20大標誌著中國改革開放時代宣告結束，他「不得不見證中國實際上在某種程度上把大門再次關上」。

1982年前往中國、前後生活33年的伍德克（Joerg Wuttke）日前接受美國之音（VOA）專訪時表示，他原以為中國國務院總理李克強將出任全國人大常委會委員長，並認為「有兩個人」是下任總理的合適人選。但看到他們「基本上都出局了」，讓他很吃驚。

伍德克並形容，新一屆中共政治局常委名單「絕對是令人吃驚的，和我心中的陣容完全不一樣」。至於「這班人馬將把中國帶向何方，我們需拭目以待」。

伍德克還認為，前中共總書記胡錦濤被帶離會場的「視覺衝擊」，更明確地顯示出「一個時代的結束」。

針對中共前上海市委書記李強可望接任中國國務院總理，伍德克表達擔心。他說，自1988年以來，人們從未見過一個中國國務院總理上任前「沒有追隨前任歷練的經歷」；至於可望擔任副總理、分管經濟領域的丁薛祥，「也是一個外行」。

至於對未來中國經濟是否抱有信心？伍德克表示，中國目前「正處於一個動盪的時期，有房地產危機，有美國制裁帶來的嚴重影響，有地方債務負擔的增加，以及何時能擺脫目前這種因防控疫情而隨時封控的不確定性」，「現在進入了一個不確定期」。

他直指，24日的金融市場（20大結束後首個交易日）反應是悲觀的，這也反映了許多同業的想法，「也許在我中國職業生涯的尾聲，我不得不見證中國實際上在某種程度上，把大門再次關上」。

伍德克並指出，「越來越多的人離開中國，這很清楚。我們已經看到大約50%的歐洲人已經離開中國」。在中國的歐洲人共有6萬多人，儘管很多歐洲人離開了，但歐企並沒有離開中國。

伍德克強調，排名前10的歐企與中國的接觸更多，它們主要是德企，屬於汽車、化工和機械等產業。那是因為中國無法替代，沒有其他選擇，它們只能留守並加強接觸。這10家歐企不一定能代表中國歐盟商會的4800個會員企業。

伍德克表示，目前中國歐盟商會的企業，對泰國、東南亞、印度，甚至離歐洲更近的土耳其和東歐更有興趣，原因很簡單，「高管們進出那裡很自由」。同時，世界銀行預測今年中國經濟成長率只有2.8%，而亞洲其他地區則能成長5.3%，「商界領袖是跟著錢走的」。（編輯：楊昇儒）1111029