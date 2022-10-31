港媒：中國股票型基金99%都賠 投資人血本無歸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）今年中國股市行情慘澹，交易日還剩下兩個月的時間，統計顯示，截至10月止，中國的國內基金獲利的占比不到1%，其他99%則哀號，受疫情及諸多不利因素而大失血。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，據東方財富信息股份有限公司的數據，今年前10個月，中國2296檔股票型基金中僅22檔獲利，報酬率介於0.1%至26%之間，99%皆慘賠，賠最慘的50家虧本幅度達37%至45%。

依上述統計總結今年投資人可說是相當慘澹，中國股市重挫使基金投資人損失估計達3兆6000億美元（約新台幣11兆）。

中國股市因嚴格防疫與房市危機而暴跌，又因中共20大的人事改組導致市場瀰漫焦慮情緒而跌勢加劇，美國聯邦準備理事會（Fed）主張升息打通膨的鷹派當道，加上俄烏戰爭也造成投資人忐忑不安。

上海富國創新科技基金經理李元博上週在一份給客戶的報告指出：「由於當前宏觀經濟的情勢複雜，獲利遠不如我們的預期，美國的高通膨、歐洲能源危機、俄烏戰爭與中國疫情，在在影響投資人的情緒。」

官方媒體「上海證券報」27日報導，2296檔的股票型基金，資產規模大約是2兆3000億人民幣（下同，約新台幣10兆2170億元），今年第3季虧損3520億元，平均跌幅達6.5%。

東方財富信息公司指出，由工銀瑞信資產管理有限公司管理一檔規模1190萬美元的基金，今年迄今跌幅達43.5%。這檔基金逾半的投資組合配置於香港上市的股票，包括美團與騰訊。

對手像是富國創新趨勢和中歐消費主題基金表現也不盡理想，跌幅超過43%，不過關注煤礦產業的基金在東方財富的獲利排行高居前5，最令人印象深刻。

基金經理人分析，受益於能源價格高漲，煤與石油產業表現遠優於其他，雖然第4季經濟仍遭逢阻礙，不過經理人指出，北京當局極可能頒布鬆綁金融與房市管制的措施提振市場。

中國滬深300指數今年跌幅達28%，總部在上海的國泰基金管理有限公司主管指出，市場修正導致指數探底，不過再跌的空間有限。

另有基金管理人說，看不出有諸多激勵因素翻轉中國共同基金的鉅額虧損，而且市場信心疲弱，不太可能好轉，除非浮現非常正面的消息，像是中國鬆綁防疫政策或美元走弱，否則市場不會出現持續且強力反彈。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111031