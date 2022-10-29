中共20大期間湖南永州森林大火 延燒多日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）據報導，湖南省永州市新田縣17日發生森林火災，火勢猛烈，延燒多日，救火過程中有兩名消防員殉職。由於這場大火發生於中共20大期間，外界質疑官方隱瞞消息。

據陸媒財新網近日報導，新田縣委宣傳部人士證實，有兩名消防員在滅火過程中犧牲，25日上午已舉行送別儀式，而火災具體情況尚在統計中，後續會發布相關訊息。

報導引用新田縣居民在社群媒體上傳的影片和圖片表示，眾多當地居民聚集在道路兩旁為兩名消防隊員送行，兩人分別是四川省森林消防總隊阿壩州支隊汶川縣大隊汶川縣中隊消防員蔡茂強、懷化市林業局組織的森林消防救援隊隊員肖建強，都是從外地赴新田馳援，其中蔡茂強是汶川地震倖存者。

據財新網，火災發生於17日下午4時許，之後火勢蔓延持續數日，四川省森林消防總隊861名指戰員千里馳援。由於山路複雜，消防隊趕到前，村民紛紛自發前去滅火。

報導引述當地自發成立救援小組的民眾說，24日晚間附近的火勢基本得到控制，25日下午需要再巡邏防止餘火燃燒。

財新網表示，湖南省森林防滅火指揮部18日曾發布兩道命令，其中一道指「當前，全省森林火險等級達到極度危險級別」，宣布全省各級全面啟動森林火災三級應急響應；另一道命令要求高森林火險等級的縣、鄉、村，必須從即日起5天內組建完善森林防滅火應急救援隊伍。

有推文指，永州新田火災「圍著半個縣燒了7天7夜…遇到二十大，沒有任何報導…可以感覺到沸騰的民怨。」（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1111029