會見美國大使 王毅：中美誰也改變不了誰
2022/10/29 08:28
（中央社記者邱國強北京29日電）中國國務委員兼外長王毅28日向美國駐中國大使勃恩斯說，中美作為兩個大國「誰也改變不了誰」，美方不要再試圖從實力地位出發與中國打交道，不要總想著打壓遏制中國的發展。
根據中國外交部官網公布內容，勃恩斯（Nicholas Burns）則回應，美中關係對兩國、對世界都非常重要。美方願與中方「加強溝通，管控分歧，推進合作」。
中國外交部官網昨天深夜公布，王毅28日「接受了」勃恩斯的到任拜會，兩人分別作上述表示。
根據公布內容，王毅歡迎勃恩斯前來中國履新，並有針對性地介紹了中共20大的主要成果和重大意義。
王毅向勃恩斯說，中美關係「正處於緊要關頭」。國際社會普遍期待中美關係能夠穩定發展。中國國家主席習近平指出，中美之間應「相互尊重、和平共處、合作共贏」，這是中國與美國發展關係的最根本遵循。
他又說，作為兩個大國，中美「誰也改變不了誰」，美方「不要再試圖從實力地位出發」與中國打交道，「不要總想著打壓遏制中國的發展」。作為駐中國大使，「希望你成為中美之間的橋梁和紐帶」。
根據這一公布內容，勃恩斯表示「高度關注中共20大，認真研讀了20大報告」，中方的介紹有助於加深美方的理解。而美中關係對兩國、對世界都非常重要。美方願與中方「加強溝通，管控分歧，推進合作」。（編輯：曹宇帆）1111029
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