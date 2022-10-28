中國西南大學教授課後遭信息員警告將匯報 文革告密風再現

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中國西南大學教授徐松岩27日透露，一名自稱「信息員」的學生未經允許偷聽課程，且通知他準備匯報。（圖取自西南大學網頁swu.edu.cn）

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（中央社記者邱國強北京28日電）中國西南大學歷史學教授徐松岩27日在新浪微博透露，他26日下課後，一名自稱「信息員」學生未經允許偷聽課程，且「通知我準備匯報」，引起網路譁然，指責這是文革告密風再現。

香港明報報導，面對徐松岩的指控及媒體查證，西南大學教務處僅確認徐松岩為學校教授，但表示不清楚此事，並指可向相關學院查詢。而徐松岩所屬的西南大學歷史文化學院直到發稿為止，並未對媒體查證作出回應。

報導指出，中國自媒體「星聯時空」27日以「昨晚，徐松岩教授也遇上麻煩了」為題貼文指出，徐松岩同日早上9時19分在自己的「西大徐松岩教授」帳號發文表示，「昨（26日）晚給本科生上課，第三節課下課後，有自稱是『信息員』的同學，未經本人允許偷聽了課程，並通知我準備匯報」。

不過，截至目前為止，尚無法得知徐松岩26日晚間授課的具體內容為何，引發「信息員」當面警告他「準備匯報」。然而，在引起外界關切後，徐松岩的這篇貼文目前已被刪除。而徐松岩當初發文的IP位置則顯示為重慶，是西南大學的校址所在地。

「星聯時空」這篇文章直指，現在的教授上課愈來愈不容易，面臨太多目光審視及被打報告。而這閱讀量超過10萬次的文章目前已被下架，星聯時空的頁面也被清空。

根據報導，徐松岩現任西南大學古典文明研究所長、古典學博士生導師、歷史文化學院教授，專精古希臘及古羅馬史。

中國近年來湧現批判人文社科領域「推崇古希臘文化」的情況。中共總書記習近平曾強調，中國特色社會主義道路「一定要深深紮根於中國的文化沃土，堅定文化自信」，不要「言必稱希臘」。

報導指出，由於目前正值全國高校學習宣傳貫徹中共20大精神時期，這一事件引起不少關注。不少網友直指這是文革告密風再現，並有人直指「所謂信息員，心不尊師行也無道」；有人則說，這是「腐朽且愚昧的味道」；還有網友諷刺說，「紅小兵傳喚，還有意見」？

這項報導提到，中國高校目前普遍設置「信息員」，由校方指派特定學生擔任，負責蒐集教學及管理訊息，定時向校方反映任課教師的教學態度和內容。這些「信息員」還會將教師的言論向學校的黨組織舉報，而文史哲科目是盯得最緊的領域。

中國「信息員」學生舉報教授並非首次。2018年5月，中南財經政法大學公共管理學院教授翟桔紅授課時，因對修憲、國企產權制度及人大代表制度有非議，遭「信息員」舉報後被學校黨委開除黨籍，並遭撤職及取消教師資格。（編輯：曹宇帆）1111028