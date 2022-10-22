異議藝術家艾未未：中國人思想從未真正獲得自由

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（中央社台北22日電）中國異議藝術家艾未未說，中國人的思想從未真正獲得自由，過去2000年大部分時間裡，中國基本上是統一的中央集權國家，中國底層民眾惟有順從。

「紐約時報」（The New York Times）21日刊登艾未未發表的評論文章，題為「中國人的思想從未真正獲得過自由」。

艾未未指出，歷來中國共產黨的統治，群眾運動一場接一場，而每場運動都是為了控制中國人的思想，包括導致大饑荒而始於1958年的「大躍進」，以及1966至1967幾乎使國家崩潰的「文化大革命」等。

他說，但習近平主政期間，近3年的「清零」運動，可能是所有運動中最糟糕的。這是對科學和常識的侮辱，然而全國各地的官員和公民為了執行它，荒唐之舉層出不窮，讓人想起文革時期的愚昧無知。

艾未未表示，即使是小規模疫情照樣封鎖整座城市，而且檢測魚類和其他食品、汽車，甚至建材是否染疫，民眾在焦慮中逆來順受，像綿羊一樣排著長隊等待做核算，或者在突然封城之前搶購食物。

他說，過去大規模控制運動來了又去，但這回清零將產生最持久的影響，為遏制COVID-19病毒而在全國推廣的監控技術，使當局可以跟蹤公民，限制他們的行動。

艾未未表示，西方對中國的看法是錯誤的。長久以來，人們認為資本主義、中產階級的崛起和網路運用普及，將導致中國最終接受西方的政治理念，但中共從來不允許。

他回顧，當共產黨在1949年奪取政權，一度萌生對新時代的短暫希望。艾未未父親艾青是中國當時著名詩人之一，並滿懷熱情入黨，但毛澤東精明利用中國古老的權謀之道，使黨被奉為不容置疑的新統治者。

艾未未說，就像許多知識分子一樣，父親很快就在毛澤東反覆發起的政治運動中受到衝擊，這些運動就是要剷除那些敢於獨立思考的人，中國的精神、知識和文化生活枯萎了。

他表示，「文革」期間父親受牽連，被戴上高帽遊街，參加批鬥大會，某晚父親筋疲力盡回到家滿臉烏黑，因有人在政治集會朝他潑墨汁。

艾未未說，但父親還是帶著老小把那個嚴酷之地當作家，接受命運，繼續活下去，這就是中國人民無助和認命的一個例子。今天，中國人民仍然生活在這種投降的心態之下。

他表示，但過去10年情況越來越糟，當局扼殺了殘存的獨立思想，摧毀了中國的公民社會，使學術界、媒體、文化和商界噤若寒蟬。

艾未未說，成百上千萬中國人為現代中國日益增長的財富和實力感到自豪，但這種幸福的感覺是由表面物質利益，西方衰落的不斷宣傳，以及對知識自由的壓制而幻化出來的海市蜃樓。

艾未未說，自由依賴於勇氣和持續的冒險，但絕大多數中國人認為，即使是哲學層面上的反抗也是不可能的，個人的生存取決於服從。

他表示，自由和個性永遠不能被完全壓制。任何一個國家，無論看來多麼強大，如果沒有意見的多樣性，就不可能真正繁榮，但只要共產黨執政，中國就沒有實現根本改變的希望。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111022